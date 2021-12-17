ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ພາກັນຫລົບໜີເຂົ້າສູ່ປະເທດໄທ ຂະນະທີ່ທະຫານມຽນນມາ ປະທະກັບກຸ່ມກະບົດ

ພວກຊາວບ້ານມຽນມາຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ພາກັນຫລົບໜີໄປສູ່ປະເທດໄທ ຫຼັງຈາກກອງທະ
ຫານລັດຖະບານ ປະທະກັບພວກກະບົດຊົນເຜົ່າ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່
ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ (AFP) ໃນວັນພະຫັດວານນີ້່.
ການສູ້ລົບລະຫວ່າງ ສະຫະພັນກະຫລ່ຽງແຫ່ງຊາດ (KNU) ແລະທະຫານໄດ້ ລະເບີດ
ຂຶ້ນ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາຢູ່ໃນເມືອງເລ ເກ ກໍ (Lay Kay Kaw) ໃກ້ກັບຊາຍແດນໄທ
ຊຶ່ງເປັນການປະທະກັນເທື່ອທຳອິດໃນຮອບຫຼາຍເດືອນ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຮູບພາບຂອງສື່ມວນຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ມີຫຼາຍສິບ
ຄົນພາກັນລຽນແຖວເພື່ອຂ້າມແມ່ນໍ້າທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຊາຍແດນນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານໄທຄົນນຶ່ງ ໃນຈັງຫວັດຕາກ ທີ່ໄດ້ກ່າວໂດຍບໍ່ປະສົງບອກຊື່ ຕໍ່
ອົງການຂ່າວ AFP ວ່າ ມີ 700 ຄົນ ໄດ້ຂ້າມຊາຍແດນໄປແລ້ວ ແລະຈະໄດ້ຮັບອາຫານ
ແລະບ່ອນພັກພາອາໄສ.
ທ່່ານນາງນໍ ກຢໍ ປໍ (Naw K’nyaw Paw) ເລຂາທິການຂອງອົງການແມ່ຍິງ ກະຫລ່ຽງ
ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າມ ຫຼັງຈາກ
ບັນດາຜູ້ນຳປະຊາຄົມ ໄດ້ເຈລະຈາກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທ.
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