ຕຳຫຼວດໃນປະເທດ ກາຊັກສຖານ ໄດ້ຈັບພວກປະທ້ວງປະມານ 500 ຄົນ ທີ່ພາກັນ
ເດີນຂະບວນຕໍ່ຕ້ານ ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີກ່ອນກຳນົດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຮ້ອງວ່າບໍ່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນຕອນເຊົ້າວັນດາທິດວານນີ້.
ພວກປະທ້ວງຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ຮ້ອງວ່າ “ໜ້າບໍ່ອາບ ໜ້າບໍ່ອາຍ ໜ້າບໍ່ອາຍ” ໃນຂະນະ
ທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກນຳພາໂຕໄປ ຮຽກຮ້ອງຕຳຫຼວດບໍ່ໃຫ້ຫົວຊາກັບຄຳສັ່ງ ຈັບກຸມເຂົາເຈົ້າ
ແລະ “ເຂົ້າກັບຝ່າຍຂອງປະຊາຊົນ.”
ລາຍງານສະບັບນຶ່ງຂອງລັດຖະບານກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນໃນ ກາຊັກສຖານ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ທີ່ປະທານາທິ
ບໍດີ
ເນີຣຊອລຕັນ ນາຊາຣບາເຢັບ ທີ່ກຳລັງອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໄດ້ເລືອກເອົາເພື່ອສືບ
ທອດຕຳແໜ່ງ ແລະ ປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວ ທ່ານ ກາສຊິມ-ໂຈມາດ ໂຕກາເຢບ,
ໄດ້ຊະນະດ້ວຍຄະແນນສຽງຢ່າງໜ້ອຍ 70 ເປີເຊັນ, ເອົາຊະນະຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນທີ່ຖືກ
ລັດຖະບານຮັບຮອງເອົາອີກຫົກຄົນ. ຜູ້ທີ່ອອກໄປປ່ອນບັດແມ່ນ 77 ເປີເຊັນ.
ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນຝ່າຍຄ້ານຮ້ອງໃຫ້ພ້ອມໃຈກັນຕໍ່ຕ້ານ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ການ
ເລືອກຕັ້ງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແມ່ນບໍ່ເສລີ ຫຼືຍຸຕິທຳ. ເຂົາເຈົ້າຮ້ອງມັນວ່າເປັນການ
ໂອນອຳນາດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຖືກກະກຽມໄວ້ ຈາກຜູ້ນຳຜະເດັດການຄົນນຶ່ງໄປ
ຫາອີກຄົນນຶ່ງ.
ທ່ານ ຕາກາເຢັບ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍາວ່າການເລືອກຕັ້ງຈະ “ເປີດກວ້າງ ແລະ ໂປ່ງໃສ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຫຼັງຈາກການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງທ່ານວ່າ
“ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ ສັງຄົມ ແລະ
ເສດຖະກິດ. ຍ້ອນແນວນີ້ ການເລືອກຕັ້ງຈຶ່ງເປັນໂອກາດທີ່ດີ ທີ່ຈະຕັດສີນວ່າຜູ້ໃດ
ຈະເປັນຜູ້ນຳຂອງປະເທດ, ວ່າປະເທດຂອງພວກເຮົາຈະເປັນແນວໃດໃນອະນາຄົດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານຈະສືບຕໍ່ນະໂຍບາຍດຽວກັນກັບ ທ່ານ ນາຊາຣບາເຢັບ ຖ້າຫາກ
ຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ