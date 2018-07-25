ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ຫາຍສາບສູນ ຍ້ອນເຂື່ອນແຕກ ຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື

ໄພນໍ້າຖ້ວມຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະກະທັນຫັນທີ່ເກີດມາຈາກການລະບາຍນ້ຳອອກຈາກ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳໃນພາກໃຕ້ຂອງລາວໃນຕອນຄໍ່າຂອງວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານີ້ ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 19 ຄົນ ເສຍຊີວິດແລ້ວ ແລະຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຍັງຫາຍສາບສູນ.
ລາຍງານຂ່າວຂອງທາງການລາວ ແຈ້ງວ່າ ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ໃນຄືນວັນຈັນ
ທີ 23 ກໍລະກົດ ໄດ້ປ່ອຍນ້ຳ 5 ພັນລ້ານແມັດກ້ອນລົງໃສ່ເມືອງສະໜາມໄຊໃນແຂວງ
ອັດຕະປື ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງລາວ.
ແມ່ຍິງຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ ຢູ່ເມືອງປາກເຊທີ່ຕິດຕາມຂ່າວນີ້ຢ່າງໃກ້ຊິດໃນຂະນະທີ່
ນາງປະສານງານ ກັບເພື່ອນຂອງນາງຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອດໍາເນີນການລະດົມເອົາ
ການຊ່ວຍເຫຼືອ ໄປໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມນັ້ນ ກ່າວວ່າ ມີປະຊາຊົນ
1,300 ຄອບຄົວ ຫລືຫລາຍກວ່າ 6 ພັນຄົນຢູ່ເມືອງສະໜາມ ໄຊ ຕ້ອງອົບພະຍົບອອກ
ຈາກບ້ານເຮືອນໄປດ່ວນ ແລະຫລາຍຮ້ອຍຄົນຍັງຫາຍສາບສູນ.
ນາງຍັງກ່າວອີກວ່າ ການທີ່ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ອຍນໍ້າອອກມາຢ່າງກະທັນຫັນ
ກໍຍ້ອນວ່າຝົນຕົກໜັກ ຕິດຕໍ່ກັນມາ ເປັນເວລາ 2-3 ອາທິດແລ້ວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ນໍ້າລົ້ນອ່າງໂຕ່ງນໍ້າຂອງເຂື່ອນ ແລ້ວໄຫລມາຖ້ວມ ບ້ານເຮືອນແລະຊັບສິນຂອງຄົນຢູ່ໃນ 7 ໝູ່ບ້ານ
ໃນແຂວງອັດຕະປື ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງລາວ ແລະມີຊາຍແດນຕິດກັບຫວຽດນາມນັ້ນ. ນາງກ່າວອີກວ່າ ເນື່ອງຈາກການມີຂໍ້ຫຍຸງຍາກໃນການຕິດຕໍ່ກັບພວກ
ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ແລະການກູ້ໄພກໍາລັງດໍາເນີນໄປຢູ່ ເຮັດໃຫ້ການລວບລວມຈໍານວນ
ຄົນທີ່ຖືກນໍ້າພັດໄປ ແລະເສຍຊິວິດໄດ້ຍາກ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານ ສຸລິຈັນ ພອນແກ້ວ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນ ກໍ
ໃຫ້ລາຍລະອຽດວ່າ:
"ທັງເມືອງສະໜາມໄຊຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ້າຖ້ວມ ຊຶ່ງເກີດມາ
ຈາກຫລາຍສາເຫດນໍ້. ເປັນນໍ້າຖ້ວມຂະໜາດໃຫຍ່ ມີ 7 ໝູ່ບ້ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ແລະກໍມີ 1,300 ຄອບຄົວ ປະມານ 6 ພັນກວ່າຄົນ ຕອນນີ້ເໝືອນດັ່ງ ທະເລສາບ
ເລີຍ. ໃນຈໍານວນ 6 ບ້ານນີ້ ເກືອບຢູ່ໃຕ້ນໍ້າ ໝົດທຸກຫລັງເນາະ. ການຊ່ວຍຂອງຜູ້
ກູ້ໄພ, ພວກເຮົາມາຊ່ວຍກູ້ໄພຜູ້ຖືກກະທົບໜີ້ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ. ຕ້ງການ
ການຊ່ວຍເຫລືອຈໍານວນຫລວງຫລາຍຂອງ ປະຊາຊົນນີ້ໄຫລໄປຕາມນໍ້າ, ຄ້າງຢູ່
ຕາມຕົ້ນໄມ້ກໍມີແລະຍັງບໍ່ທັນເຫັນກັນກໍມີຫລາຍ.”
ເຂື່ອນເຊປ່ຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍເປັນເຂື່ອນທີ່ມີການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງບໍລິສັດ SK ວິສະ
ວະກຳແລະກໍ່ສ້າງຂອງເອກກະຊົນເກົາຫຼີໃຕ້ ກັບລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ (Lao
Holding), ບໍລິສັດແວັສເທີນພາວເວີ້ (Western Power) ຂອງເກົາ ຫລີໃຕ້ ແລະ
ກຸ່ມບໍລິສັດໄຟຟ້າຣາຊບຸລີຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ຂອງໄທ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ
1,020 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມກໍ່ສ້າງມາແຕ່ປີ 2013 ແລະຄາດວ່າຈະສ້າງສໍາເລັດໃນ
ຕົ້ນປີ 2019 ນີ້, ອີງຕາມຂໍ້ຄວາມຂຽນຢູ່ໃນໜ້າເວັບໄຊຂອງຫ້ອງການປົກຄອງແຂວງ
ອັດຕະປື.
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