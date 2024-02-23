ນັກມະນຸດສະທຳ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຍິງ ຢູ່ເຂດກາຊາ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ເນື່ອງຈາກສະຖານະການ ເລີ້ມ 'ຮ້າຍແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ'

ທູດພິເສດຕາເວັນອອກກາງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼັງຈາກການຢ້ຽມຢາມເຂດກາຊາ ໃນອາທິດນີ້ວ່າ ສິ່ງທີ່ທ່ານເຫັນນັ້ນແມ່ນ “ເປັນໜ້າຕົກໃຈ ແລະບໍ່ຍືນຍົງ” ແລະ ສະຖານະການດ້ານມະນຸດສະທຳນັ້ນແມ່ນ “ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ.”
"ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດເນັ້ນຍໍ້າໄດ້ພຽງພໍວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການຂໍ້ຕົກລົງອັນຮີບດ່ວນທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການຢຸດຍິງດ້ານມະນຸດສະທໍາແລະການປ່ອຍຕົວປະກັນ," ທ່ານ ທໍ ເວນເນັສແລນ (Tor Wennesland) ກ່າວຕໍ່ສະພາໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຈາກນະຄອນ ເຈຣູຊາແລັມ (Jerusalem).
ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ສະພາຂອງ 15 ປະເທດ ລົ້ມແຫຼວໃນການລົງມະຕິຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢຸດຍິງດ້ານມະນຸດສະທຳໃນທັນທີ ເນື່ອງຈາກມີການຄັດຄ້ານຈາກສະຫະລັດ. ສະມາຊິກສະພາ 13 ທ່ານ ສະຫນັບສະຫນູນຂໍ້ຄວາມທີ່ສະເຫນີໂດຍ ອາລຈີເຣຍ (Algeria), ໃນຂະນະທີ່ອັງກິດບໍ່ອອກສຽງ.
ທ່ານ ເວນເນັສແລນ (Wennesland) ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານດ້ານມະນຸດ ສະທຳຢູ່ເຂດ ກາຊາ ພົບກັບອຸປະສັກຫລາຍຢ່າງ ໂດຍມີຈຳນວນລົດບັນທຸກການຊ່ວຍເຫລືອ ຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍ 500 ຄັນຕໍ່ມື້.
"ພວກເຮົາຕ້ອງການມາດຕະການຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ, ຄວາມປອດໄພ ແລະເຄື່ອງມື ແລະຈຸດເຂົ້າເຖິງເພື່ອຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ໂດຍສະເພາະໃນພາກເຫນືອ," ທ່ານກ່າວ, ແລະກ່າວຕື່ມວ່າການຂາດແຄນອາຫານ, ນ້ໍາ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະທີ່ພັກອາໄສ ແບບກະທັນຫັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສິ້ນຫວັງ ທີ່ນຳໄປສູ່ "ການພັງລົງຂອງກົດຫມາຍແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ."
ອິສຣາແອລ ປະຕິເສດວ່າ ຕົນກຳລັງຂັດຂວາງ ຫຼືຈຳກັດການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະໄດ້ກ່າວຫາກຸ່ມ ຮາມາສ ຫັນປ່ຽນການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນບາງກໍລະນີ.
ທ່ານ ເວນເນັສແລນ (Wennesland) ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງຂະບວນລົດ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ເນື່ອງຈາກມີການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງ ໃສ່ບ່ອນລີ້ໄພຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ແລະຂະບວນລົດຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຖືກໂຈມຕີໃສ່ໂດຍກອງທັບເຮືອຂອງອິສຣາແອລ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້. ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ສູນເສຍເຈົ້າໜ້າທີ່ 160 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນຈຳນວນທີ່ຫລາຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ