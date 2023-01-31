ຫົວໜ້າມະນຸດສະທຳຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານພວມລໍຖ້າລາຍຊື່ກົດລະບຽບໃໝ່ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລີບານ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ພວກແມ່ຍິງອັຟການິສຖານເຂົ້າເຮັດວຽກໃນດ້ານມະນຸດສະທຳ ຫຼັງຈາກໄດ້ ມີຄຳສັ່ງ ທີ່ອອກໃນເດືອນແລ້ວ ຈຳກັດການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານມາຕິນ ກຣິບຟິດ (Martin Griffiths) ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງກາບູລໃນອາທິດແລ້ວພ້ອມກັບບັນດາຫົວໜ້າອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອລະຫວ່າງປະເທດຫຼາຍໆອົງການ ໂດຍກ່າວວ່າ “ຂໍໃຫ້ເບິ່ງວ່າກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ຈະອອກມາຫຼືບໍ່ ຂໍໃຫ້ເບິ່ງວ່າມີພື້ນທີ່ໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດມີໄວ້ແລະບົດບາດສູນກາງສຳລັບພວກແມ່ຍິງ ໃນການປະຕິບັດງານດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງພວກເຮົາ.”
ເມື່ອວັນທີ 24 ທັນວາຜ່ານມາ ພວກຕາລີບານໄດ້ປະກາດຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ພວກແມ່ຍິງໄປເຮັດວຽກກັບບັນດາອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອພາຍໃນປະເທດ ແລະອົງການຊ່ວຍເຫຼືອສາກົນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອລະຫວ່າງປະເທດຈຳນວນນຶ່ງໂຈະການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານກຣີບຟິດ ພ້ອມໆກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງອົງການຢູນີແຊັຟ ປະທານອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ Save the Children US ແລະເລຂາທິການ ຂອງອົງການແຄສາກົນ ຫຼື Care International ພາກັນເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງກາບູລໃນອາທິດແລ້ວ ບ່ອນທີ່ພວກທ່ານໄດ້ພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ຂອງກຸ່ມ
ຕາລີບານ 9 ຄົນ. ທ່ານກຣິບຟິດ ກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຮວມທັງ ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ພ້ອມດ້ວຍຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ທີນຶ່ງ ແລະຜູ້ທີສອງ. ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຂັບໄລ່ລັດຖະບານຊຸດກ່ອນອອກຈາກອຳນາດ ເມື່ອເດືອນສິງຫາປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ຍັງບໍ່ທັນມີປະເທດໃດຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການເລີຍ.
ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃນວັນທີ 24 ທັນວາຜ່ານມາ ຜູ້ກຳໜ້າທີ່ໃນນາມລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກ ກ່າວວ່າ ມັນຈະບໍ່ກວມເອົາພາກສ່ວນນີ້. ນອກນັ້ນ ຍັງມີການຍົກເລີກບາງຢ່າງ ສຳລັບດ້ານການສຶກສາ ເຖິງແມ່ນພວກແມ່ຍິງແລະເດັກຍິງ ໄດ້ຖືກຫ້າມມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນແລ້ວບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນກາຍຊັ້ນ ປ. 6.