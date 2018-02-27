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ຍັງມີ ການສູ້ລົບ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ຫຼັງຈາກ ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະກາດ ຢຸດຍິງ

ລົດແລະຕຶກຫັກພັງ ແມ່ນເຫັນ ຈາກເຂດຍຶດຄອງ ທີ່ເມືອງ Douma, ກູຕາຕາເວັນອອກ, ນະຄອນຫຼວງດາມາສກັສ, ຊີເຣຍ, 25 ກຸມພາ 2018.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບລາຍງານວ່າ ການສູ້ລົບ
ກັນຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ໃນເຂດກູຕາຕາເວັນອອກ ອັນເປັນເຂດຄວບຄຸມ ຂອງພວກກະບົດ
ໃນປະເທດຊີເຣຍ ຊຶ່ງມີກຳນົດຈະເລີ້ມການຢຸດຍິງເພື່ອມະນຸດສະທຳປະຈຳວັນ ເປັນເທື່ອ
ທຳອິດ ທີ່ປະກາດໂດຍຣັດເຊຍ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ພົນລະເຮືອນຫລົບໜີການສູ້ລົບ.

ໂຄສົກຂອງອົງການມະນຸດສະທຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ເຈັນ ເລີກກີ​ ກ່າວວ່າ
“ຈະແຈ້ງສະຖານະການທາງພາກພື້ນດິນບໍ່ແມ່ນແບບທີ່ຂະບວນລົດສາມາດ
ແລ່ນເຂົ້າໄປ ຫລືການຍົກຍ້າຍທາງດ້ານການແພດສາມາດມີຂຶ້ນໄດ້.”

ຣັດເຊຍ ແລະຊີເຣຍ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກລົບຝ່າຍຕໍ່ຕ້ານທີ່ໄດ້ຍິງໂຈມຕີ ທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ກ່າວວ່າ ຕົກຖືກເສັ້ນທາງຍົກຍ້າຍ ແລະຫລາຍໆເຂດໃນນະຄອນຫຼວງດາມາສກັສ ຊຶ່ງພວກຕໍ່ຕ້ານໄດ້ປະຕິເສດນັ້ນ.

ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ທີ່ມີສຳນັກງານຢູ່ອັງກິດ ຊຶ່ງໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງບັນຫາ
ຂັດແຍ້ງທີ່ດຳເນີນມາໄດ້​ 7 ປີແລ້ວນັ້ນ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດໃນເຂດກູຕາ
ຕາເວັນອອກ ຊຶ່ງໄດ້ມີຄວາມຮຸນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນເມື່ອໄວໆມານີ້ ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນ
ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ. ກອງທັບຊີເຣຍໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ໂຈມຕີທາງອາກາດ
ດັ່ງກ່າວ.

ລັດຖະມົນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ Sergei Shoigu ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ
ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ຢຸດ​ຍິງ ​ໃນ​ຊ່ວງ 9 ​ໂມງ​ເຊົ້າ ຫາຕອນ​ບ່າຍ 2 ​ໂມງ​ ​ຕາມ​ເວລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ການ​ສັ່ງ​ການ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ມີຂຶ້ນບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ມື້ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ອົງການ​ສະຫະ
​ປະຊາ​ຊາດ ​ໄດ້​ອອກຄຳສັ່ງ ໃຫ້​ຢຸດ​ຍິງ​ເປັນ​ເວລາ 30 ວັນ​ ​ໃນ​ທົ່ວ​ຊີ​ເຣຍ. ແຜນການ
​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ແມ່ນ ​ໄດ້​ເລີ່​ມຕົ້ນແບບ​ສັ່ນ​ຄອນ ​ໂດຍ​ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ​
ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດ​ຍັງດຳເນີນຕໍ່ຕ່າມາ ​ແລະ​ການສູ້ລົບ​ກັນ​ໃນ​ເຂດ ​Ghouta ຕາເວັນອອກຊຶ່ງເປັນເຂດຊານເມືອງ ຂອງນະຄອນຫຼວງ Damascus ນັ້ນ ໄດ້​ສັງຫານ
​ຫຼາຍ​ກວ່າ 30 ຄົນ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້.

​ໃນ​ການ​ໂອ້​ລົມທາງ​ໂທລະສັບ​ໃນວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ​ຝຣັ່ງ ທ່ານ Emma-
nuel Macron ​ໄດ້ບອກ​ກັບປະທານາທິບໍດີເທີ​ກີ ທ່ານ Tayyip Erdogan ​ເຖິງ
“ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງຢ່າງ​ໜັກ” ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດ ທີ່​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່​
ພວກ​ປະຊາຊົນ​ພົນລ​ະເຮືອນ ​ແລະ​ໂຮງພະຍາບານ ​ໃນເຂດ Ghouta ​ຕາ​ເວັນ​ອອກນັ້ນ.

​ແຕ່​ວ່າ​ຜູ້ນຳ​ຂອງ​ຝຣັ່ງ ​ຍັງ​ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ທ່ານ Erdogan​ ຍຸຕິ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດ
​ຂອງ​ເທີ​ກີ ​ໃນ​ເຂດ​ອາ​ຟຣິນ ​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ ທີ່​ໄດ້​ເລີ່​ມທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ
​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້ ຕໍ່ຕ້ານ​ພວກ​ທະຫານບ້ານຊາວ​ເຄີ​ດໃນຊີເຣຍ ທີ່ໜຸນຫຼັງ​ໂດຍ​ສະຫະລັດ
ແລະເທີກີ ຖື​ວ່າ ເປັນ​ “ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ” ທີ່​ເປັນ​ພັນທະ​ມິດ ​ກັບ​ພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ
ຊາວ​ເຄີດ ທີ່​ໄດ້​ຕໍ່ສູ້​ກັບລັດຖະບານເທີ​ກີ ​ໃນ​ຮອບ 3 ທົດ​ສະ​ວັດຜ່ານມາ. ​ໃນ​ວັນ​ອາທິດ
ແລ້ວນີ້ ​ເທີ​ກີ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເຂົ້າ​ໄປມີ​ບົດບາດ​ຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ນັ້ນ
ຈະບໍ່ມີຜົນ​ຫຍັງ ຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງຕົນ ໃນພາກ​ເໜືອ​ຂອງຊີ​ເຣຍ.

ອົງການ​ຂ່າວ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ຊີ​ເຣຍ ​ແລະ​ກຸ່ມ​ສິ້ງ​ຊອມສິດທິມະນຸດໃນ​ຊີ​ເຣຍ ​ໄດ້​ກ່າວ​
ວ່າ ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງເທີ​ກີ ​ໃນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ໄດ້​ສັງຫານ 5 ຄົນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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