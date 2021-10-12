ບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະເທດໃນ ກຸ່ມ G-20 ຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ

ໃນຂະນະທີ່ອັຟການິສຖານກຳລັງປະເຊີນກັບວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳແລະເສດຖະກິດຢູ່ນີ້ ບັນດາຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມ G-20 ທີ່ປະກອບດ້ວຍປະເທດຕ່າງໆທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ມີກຳນົດທີ່ຈະພົບປະກັນທາງອອນໄລໃນວັນອັງ ຄານມື້ນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືວິທີທາງສະໜອງການຊ່ອຍເຫຼືອແກ່ປະເທດທີ່ຕ້ອງການ ແລະແກ້ໄຂຄວາມເປັນຫ່ວງໃດໆກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ ຫຼັງຈາກທີ່ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ເຂົ້າຍຶດອຳນາດໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຕາລີ ທ່ານມາຣີໂອ ດຣາຈີ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຮ່ວມກັນກັບເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣນດຣາ ໂມດີ ແລະບັນດາຜູ້ນຳຈາກປະເທດຢູໂຣບອື່ນໆຢູ່ໃນກຸ່ມ G-20 ຊຶ່ງລວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ນໍາທັງຫຼາຍທີ່ຄາດໝາຍວ່າ ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.
ຫົວໜ້າດ້ານນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານໂຈເຊັບ ໂບແຣລ ໄດ້ປະຕິຍານໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຈະຊ່ອຍເຫຼືອ ໂດຍກ່າວຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ວ່າ “ສະຖານະການດ້ານມະນຸດສະທຳແລະເສດຖະກິດຢູ່ໃນອັຟການິສຖານແມ່ນກຳລັງຈະລົ້ມລະລາຍ.”
ທ່ານໂບແຣລ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ມື້ນີ້ ພວກເຮົາຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບການປະເມີນວິທີທາງເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໂດຍກົງແກ່ປະຊາກອນຂອງອັຟການິສຖານ ໃນການຫລີກເວັ້ນໄພພິບັດດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃນຂະນະດຽວກັນບໍ່ຮັບຮູ້ກຸ່ມຕາລີບານ ຢ່າງແນ່ນອນ. ພວກເຮົາຈະນຳສົ່ງການຊ່ອຍເຫຼືອໂດຍຜ່ານຄູ່ພາຄີຈາກຫຼາຍອົງການ ໃນຂະນະທີ່ເຄົາລົບໃນຫລັກການຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້.”
ທ່ານກູເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ອັຟການິສຖານ ກຳລັງປະເຊີນກັບ “ຊ່ວງໄລຍະທີ່ຈະລອດຫຼືບໍ່ລອດ” ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ໂລກໃຫ້ເອົາມາດຕະການ.
ກ່ອນໜ້າການເຂົ້າຍຶດອຳນາດດັ່ງກ່າວ ການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກສາກົນກວມເອົາ 75 ເປີເຊັນຂອງງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍຂອງອັຟການິສຖານ ແຕ່ບັນດາລັດຖະບານແລະອົງການສາກົນທັງຫຼາຍ ໄດ້ຕັດທຶນການຊ່ອຍເຫຼືອນັ້ນ ແລະຍຶດຊັບສິນຂອງອັຟການິສຖານໄວ້.
ທ່ານກູເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ບັນດາທະນາຄານທັງຫຼາຍໃນອັຟການິສຖານ ກຳລັງປິດລົງ ແລະວ່າ ການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆນັ້ນ ໄດ້ຖືກໂຈະໄວ້ຢູ່ໃນຫຼາຍໆແຫ່ງ. ທ່ານໄດ້ກ່າວເຕືອນເຖິງວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳ ຊຶ່ງກຳລັງສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ປະຊາກອນເຄິ່ງນຶ່ງຂອງປະເທດຢູ່ນັ້ນ ແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້.
ທ່ານກູເຕເຣັສ ເວົ້າວ່າ “ປະຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກລຳບາກທີ່ເປັນການຖືກລົງໂທດຍ້ອນການກະທຳທີ່ຜິດພາດຂອງກຸ່ມຕາລີບານ.”
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