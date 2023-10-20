ຂະບວນລົດບັນທຸກການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ເຂົ້າໄປໃນເຂດກາຊາ ໄດ້ ແຕ່ຈະຊັກຊ້າ

ຂະບວນລົດຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ຕ້ອງການເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ຄາດຫວັງກັນນັ້ນ ຈະເຂົ້າສູ່ເຂດກາຊາຈາກປະເທດອີຈິບ ຜ່ານດ່ານຂ້າມຊາຍແດນ ຣາຟາ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ບັດນີ້ຄາດກັນວ່າ ຈະຊັກຊ້າໄປຢ່າງນ້ອຍນຶ່ງມື້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ອ້າງເຖິງການສ້ອມແປງຖະໜົນຫົນທາງເປັນສາເຫດນຶ່ງທີ່ພາໃຫ້ຂະບວນລົດນີ້ຊັກຊ້າ, ໂດຍມີກຳນົດຈະນຳເອົາເຄື່ອງໃຊ້ການແພດທີ່ສຳຄັນໆ, ອາຫານ, ນ້ຳ ແລະສິ່ງຈຳເປັນອື່ນໆ ໄປທີ່ເຂດກາຊາ, ເຊິ່ງຕ້ອງຮັບມືກັບການຖິ້ມລະເບີດເກືອບ 2 ອາທິດແລ້ວ ຈາກກອງກຳລັງອິສຣາແອລ ໃນການຕອບໂຕ້ການໂຈມຕີທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ໂດຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ.
ເຫດລະເບີດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວກາຊາຫຼາຍແສນຄົນບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະ ອີຈິບ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອບາງສ່ວນເຂົ້າໄປໃນເຂດກາຊາ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມອິສຣາແອລ ໃນອາທິດນີ້ຂອງທ່ານ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ອິສຣາແອລ ກຳລັງວາງແຜນທີ່ຈະຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນອອກຈາກເມືອງກີຣີອຽດ ຊໂມນາ (Kiryat Shmona) ທາງພາກເໜືອຂອງກາຊາ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວ ໃນວັນສຸກວ່າ ຊາວເມືອງຈະຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນບ້ານພັກຕ້ອນຮັບແຂກ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກລັດ. ເມືອງທາງພາກເໜືອດັ່ງກ່າວ ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນອິດສຣາແອລ ກັບເລບານອນ ແລະໄດ້ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດ ແລະ ລູກສອນໄຟ ຈໍານວນຫຼາຍ ຈາກກຸ່ມຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຕ່າງໆ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອິສຣາແອລ ທ່ານ ໂຢອາຟ ກາລລັນ (Yoav Gallant) ໃນວັນພະຫັດນີ້ ໄດ້ບອກກັບກອງທັບບົກຂອງປະເທດ ຫຼາຍແສນຄົນ ໃຫ້ກຽມພ້ອມບຸກໂຈມຕີເຂດກາຊາ.