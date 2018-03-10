ຊີເຣຍ ບຸກໂຈມຕີ ຄັ້ງໃໝ່ ຕໍ່ເຂດກູຕາ ນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ໄປເຖິງ

ຜູ້ອຳນວຍການ ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງ ຂອງຄະນະກຳມະການກາ ແດງສາກົນ
ຫຼື ICRC ໄດ້ກ່າວຫຼັງຈາກເກີດການສູ້ລົບຢ່າງໜັກທີ່ໄດ້ຂັດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່
ຈະນຳເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອໄປໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນເຂດກູຕາ ກ່າວວ່າ “ພວກ
ພະນັກງານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ບໍ່ຄວນທີ່ຈະສ່ຽງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຈັດສົ່ງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ.”
ທ່ານໂຣເບີດ ມາດີນີ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມຂອງທ່ານໄດ້ “ກັບຄືນມາ ຍ້ອນການສູ້ລົບກັນ ທີ່ເກີດ
ຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ມີການຮັບປະກັນ ຈາກທຸກພັກຝ່າຍ ທີ່ພົວພັນໃນການຂັດແຍ້ງດັ່ງ
ກ່າວທີ່ວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳສາມາດສົ່ງເຂົ້າໄປໄດ້” ໃນເມືອງດູມາ
ແລະເຂດກູຕາ ຕາເວັນອອກ.
ອົງການ ICRC ໃນທີ່ສຸດ ກໍສາມາດຈັດສົ່ງອາຫານແລະເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆໄປໃຫ້
12,000 ຄົນ ລະຫວ່າງທີ່ມີການຢຸດຍິງ.
ທ່ານມາດິນີກ່າວວ່າ ມັນເປັນ “ສິ່ງສຳຄັນ” ທີ່ການຄໍ້າປະກັນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດເພາະວ່າ ຍັງມີການຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.
ມາຮອດວັນເສົາມື້ນີ້ ທະຫານຊີເຣຍຍັງສືບຕໍ່ບຸກໂຈມຕີເຂດກູຕາຕາເວັນອອກ.
ເມືອງດູມາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຂອງນະຄອນຫຼວງດາມາສກັສ ຊຶ່ງ
ເປັນເມືອງໃຫຍ່ສຸດ ແລະກໍເປັນເມືອງທີ່ມີພົນລະເມືອງອາໄສຢູ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເຂດຄວບ
ຄຸມຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໃນເຂດກູຕາ ຕາເວັນອອກ.
ທ່ານອາລີີ ອາລ-ຊາຕາລີ ຜູ້ປະສານງານດ້ານມະນຸດສະທຳສະຫະປະຊາຊາດ ໃນຊີ
ເຣຍກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ການຍິງປືນໃຫຍ່ໂຈມຕີແມ່ນເປັນການລະເມີດຕໍ່ “ການ
ຄໍ້າປະກັນຄວາມປອດໄພຈາກທຸກພັກຝ່າຍ ຮວມທັງສະຫະພັນຣັດເຊຍ.” ການໂຈມຕີ
ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຂະບວນລົດ ແລ່ນໄປ ໃກ້ຈະຮອດ ເມືອງດູມາ ເພື່ອນຳສົ່ງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຂົນລົງຈາກລົດໄດ້ ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ຍ້ອນຄວາມປອດໄພທີ່
ໄດ້ຊຸດໂຊມລົງ.
ທ່ານເຊອິດ ຣາອາດ ອາລ ຮຸສເຊນ ຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາ
ຊາດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນຳເອົາຜູ້ກະທຳຄວາມຜິດ ຢູ່ໃນເຂດກູຕາຕາເວັນອອກມາລົງ
ໂທດ ແລະໃຫ້ທຳການສືບສວນ ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ເບິ່ງການລະເມີດຢຸດຍິງ ຫວ່າງ
ມໍ່ໆມານີ້.
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