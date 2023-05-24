ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ຫຼື HRW ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສືບສວນກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດ ຂອງນັກເຄື່ອນໄຫວທາງການເມືອງລາວຄົນນຶ່ງ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດໄທ.
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ສົບຂອງທ້າວບຸນສວນ ກິຕິຍາໂນ ຖືກພົບເຫັນໃນມື້ວັນທີ 17 ພຶດ ສະພາ ຢູ່ໃນປ່າແຫ່ງນຶ່ງ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງໄທ ໃກ້ກັບຊາຍແດນ ລາວ. ການສືບສວນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຕໍາຫຼວດ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ້າວບຸນສວນ ຖືກຍິງໃນ ຂະນະທີ່ລາວຂີ່ລົດໄປຄົນດຽວ.
ທ້າວບຸນສວນ ອາຍຸ 56 ປີ ເຄີຍເປັນອະດີດສະມາຊິກ ຂອງກຸ່ມລາວເສຣີ ທີ່ພົວພັນ ກັບການປະທ້ວງຫລາຍຄັ້ງ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະຖານທູດລາວທີ່ບາງກອກ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ນັບຖືສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສຣີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ. ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ HRW ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ວ່າເປັນອົບພະຍົບ ໂດຍອົງການອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
"ການສັງຫານຢ່າງເລືອດເຢັນຕໍ່ນັກເຄື່ອນໄຫວທາງການເມືອງຂອງລາວພັດຖິ່ນທີ່ມີຊື່ສຽງຄົນນຶ່ງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄຳຕອບໃນທັນທີຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານແອເລນ ເພຍສັນ (Elaine Pearson), ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍເອເຊຍ ຂອງກຸ່ມ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ HRW ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ HRW ກ່າວວ່າ ໄທ “ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນ ຫຼື ຮັບມືຢ່າງພຽງພໍກັບການໂຈມຕີ ຕໍ່ນັກວິຈານທາງການເມືອງຂອງລັດຖະບານປະເທດເພື່ອນບ້ານລາວ, ກຳປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ມຽນມາ ທີ່ທຳການກົດຂີ່ ມາໂດຍຕະຫລອດ.”