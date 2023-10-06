ອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ໄດ້ຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານຕ່າງໆໃຫ້ເຮັດວຽກເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ສັນຕິພາບໃນພາກພື້ນ ນາກໍໂນ-ກາຣາບັກ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດທິໃນການກັບຄືນໄປພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ຂອງຊົນເຜົ່າ ອາເມເນຍ.
ການໂຈມຕີທາງທະຫານໂດຍ ອາເຊີໄບຈານ ໃນພາກພື້ນ ນາກໍໂນ-ກາຣາບັກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວ ອາເມເນຍ ຈຳນວນຫຼາຍໜີອອກໄປ ໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ.
ຊົນເຜົ່າ ອາເມເນຍ ເກືອບ 100,000 ຄົນໄດ້ຫຼົບໜີອອກຈາກພາກພື້ນທີ່ຄັ້ງນຶ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄວບຄຸມ ລຸນຫຼັງເກີດການກະທຳທີ່ມຸ່ງຮ້າຍໂດຍກອງທັບ ອາເຊີໄບຈານ ແລະ ຢ້ານວ່າການກະທຳທີ່ດຸຮ້າຍຈາກກອງກຳລັງ ອາເຊີໄບຈານ ນັ້ນອາດດຳເນີນຕໍ່ໄປ.
ພວກອົບພະຍົບໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາກພື້ນດັ່ງກ່າວມີຜູ້ອາໄສຢູ່ໜ້ອຍລົງ, ດ້ວຍຜູ້ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ເປັນຫຼັກແລ້ວ ແມ່ນຜູ້ສູງອາຍຸ ຫຼື ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ເຈັບປ່ວຍແຮງໂພດທີ່ຈະຫຼົບໜີ.
ຫຼາຍຄົນທີ່ໄດ້ຫຼົບໜີນັ້ນໄດ້ປະຖິ້ມເຄື່ອງຂອງຂອງເຂົາເຈົ້າໄວ້ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອັດກັນເຂົ້າໃນລົດເກັງດ້ວຍພື້ນທີ່ໆຈຳກັດ, ອີງຕາມການສຳພາດທີ່ດຳເນີນໂດຍອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ອາເມເນຍ.