ອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ກ່າວຫາອິສຣາແອລວ່າ ກໍ່ອາຊະຍາກໍາສົງຄາມ ແລະປະນາມຕໍ່ບັນດາພັນທະມິດວ່າ ຄວນສະແດງທ່າທີ 'ເຈັບແຄ້ນ'

ໃນບົດລາຍງານປະຈໍາປີທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍອອກມາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ຫຼື HRW ທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ກ່າວຫາອິສຣາແອລ ກ່ຽວກັບ ການກໍ່ອາດຊະຍາກໍາສົງຄາມ, ແລະກ່າວວ່າ ຫຼາຍປະເທດ ຄວນສະແດງທ່າທີ "ເຈັບແຄ້ນ" ຕໍ່ຄວາມໂຫດຮ້າຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງ ຢູ່ຂົງເຂດກາຊາ.
ບົດລາຍງານວິເຄາະສະຖານະການທາງດ້ານສິດທິມະນຸດ ໃນເກືອບ 100 ປະເທດໃນຮອບ 12 ເດືອນຜ່ານມາ, ມີການອະທິບາຍວ່າ ປີ 2023 ເປັນ “ປີທີ່ເປັນຕາຢ້ານທີ່ສຸດ” ຕໍ່ການປາບປາມທາງດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງສົງຄາມ.
ອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ນຳພາໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ທໍລະມານ ແລະສັງຫານປະຊາຊົນ 1,200 ຄົນໃນການໂຈມຕີຂ້າມຊາຍແດນເມື່ອວັນທີ 7 ເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ, ໃນນັ້ນລວມທັງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ຫລາຍສິບຄົນ.
ລາຍງານຂອງ HRW ກ່າວວ່າ “ການໂຈມຕີອິສຣາແອລ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ໂດຍນັກລົບທີ່ນຳພາໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ເປັນການໂຈມຕີຕໍ່ພົນລະເຮືອນທີ່ເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ. ຫຼາຍປະເທດໄດ້ພາກັນປະນາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ຕໍ່ການກະທໍາທີ່ເປັນຕາຢ້ານດັ່ງກ່າວນີ້ໃນທັນທີ.”
ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວຕື່ມວ່າ "ລັດຖະບານຂອງອິສຣາແອລໄດ້ຕອບໂຕ້ໂດຍການຕັດນ້ໍາ ແລະໄຟຟ້າຂອງພົນລະເຮືອນ 2.3 ລ້ານຄົນໃນຂົງເຂດກາຊາ ແລະຂັດຂວາງການສົ່ງເຄື່ອງຂອງເຂົ້າໄປໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ຍົກເວັ້ນແຕ່ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ອາຫານ, ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາ ຈຳນວນພຽງເລັກນ້ອຍ, ເຊິ່ງຮູບແບບຂອງການລົງໂທດຮວມໝູ່ດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເປັນອາຊະຍາກໍາສົງຄາມ. ກອງທັບອິສຣາແອລ ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່ານຶ່ງລ້ານຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາອົບພະຍົບອອກຈາກບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະໄດ້ໂຈມຕີໃສ່ບໍລິເວນທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນນັ້ນດ້ວຍອາວຸດໜັກ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດຫຼາຍພັນຄົນ.”
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ