ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ກາງສູນອົບພະຍົບ ຊາວໂຣຮິງຢາ ຈາກມຽນມາ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຂອງບັງກລາແດັສ ເຮັດໃຫ້ຫລາຍພັນຄົນ ຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ ບໍ່ມີບ່ອນຊົ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ທ່ານຊາມຊຸດ ໂດຊາ (Shamsud Douza) ຮອງກຳມາທິການອົບພະຍົບຂອງບັງກລາແດັສ ກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 1,000 ຕູບ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ ແລະຜ້າແພ ຢູ່ໃນສູນອົບພະຍົບບາລູກາລີ (Balukhali) ຖືກໄຟໄໝ້ເສຍຫາຍ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ແນວໃດກໍຕາມ ນີ້ແມ່ນຕົວເລກທີ່ຄາດຄະເນ”.
ໜ່ວຍງານຜູ້ອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນບັງກລາແດັສ ຕໍ່ມາໄດ້ກ່າວໃນທວີດເຕີວ່າ ອາສາສະໝັກທີ່ເປັນຜູ້ອົບພະຍົບຊາວໂຣຮິງຢາໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການດັບເພີງ ແລະໜ່ວຍດັບເພີງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຄວບຄຸມໄຟໄດ້.
ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸ ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດພາຄົນຈໍານວນຫຼາຍ ໄປບ່ອນທີ່ປອດໄພ.