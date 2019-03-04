ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫົວໜ້າການເງິນ ສຳລັບບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ດ້ານເທັກໂນໂລຈີຂອງ ຈີນ ຫົວເຫວີຍ
ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງລັດຖະບານ ການາດາ, ອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພເຂດຊາຍແດນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ກອງກຳລັງຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ສຳລັບການລະເມີດສິດທິຕ່າງໆ.
ທະນາຍຄວາມສຳລັບທ່ານນາງ ເມັງ ຫວານຊູ ໄດ້ຮ່າງການຟ້ອງຮ້ອງຄະດີແຜ່ງ, ອ້າງ
ເຖິງ “ຄວາມບົກຜ່ອງຕໍ່ໜ້າທີ່ໃນຫ້ອງການສາທາລະນະ ແລະ ການກັກຂັງຢ່າງບໍ່ຍຸຕິ
ທຳ.”
ຮ່າງຄຳຟ້ອງຮ້ອງເວົ້າວ່າ ທ່ານນາງ ເມັງ, ລູກສາວຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ, ຖືກ
ຈັບກຸມ, ຖືກກວດຄົ້ນ ແລະ ຖືກສອບຖາມຫຼາຍຊົ່ວໂມງກ່ອນບອກວ່າລາວຖືກກັກບໍລິ
ເວນ ແລະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໄດ້ຮັບການປຶກສາ.
ທ່ານນາງ ເມັງ ຖືກຈັບຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງ ສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ລາວໄດ້ປ່ຽນເຮືອ
ບິນໃນເມືອງ ແວນຄູເວີ ເມື່ອເດືອນທັນວາປີກາຍນີ້. ລາວຖືກລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ
ຕ້ອງການຕົວໃນຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆທີ່ວ່າ ລາວໄດ້ລວມຫົວທີ່ຈະລະເມີດມາດຕະການລົງ
ໂທດຕໍ່ ອີຣ່ານ ຂອງ ສະຫະລັດ.
ຮ່າງຄຳຟ້ອງຮ້ອງກ່າວວ່າ “ຄະດີນີ້ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມໂດຍເຈຕະນາ ແລະ
ຄິດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ໃນສ່ວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຈຳເລີຍ ເພື່ອຂໍຫຼັກຖານ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກ
ໂຈດໃນແງ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າ ມັນເປັນການລະເມີດສິດທິທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງໂຈດ.”
ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານນາງ ເມັງ ກ່າວວ່າ ລາວຍັງຄົງຢືນຢັດຄວາມບໍລິສຸດຂອງລາວ.
ລາວໄດ້ຖືກປະກັນຕົວອອກມາ.
ໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້, ກະຊວງຍຸຕິທຳ ການາດາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງ ເມັງ ຈະປາກົດຕົວ
ຢູ່ສານເມືອງ ແວນຄູເວີ ໃນວັນພຸດຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອກຳນົດວັນສຳລັບການຟັງຄຳໃຫ້
ການ ມອບສົ່ງຕົວຂອງລາວຂ້າມແດນ.
ສະຖານທູດ ຈີນ ໃນ ການາດາ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າ “ບໍ່ພໍໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ໄດ້ຄັດ
ຄ້ານຢ່າງແຮງ” ກັບການຕັດສິນທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຄະດີດັ່ງກ່າວດຳເນີນໄປ.
ຄະດີທີ່ວ່ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນຂອງ ຈີນ ກັບ ການາດາ ບູດເໜົ່າ. ຫຼັງຈາກການ
ກັກຂັງທ່ານນາງ ເມັງ ນັ້ນ, ຈີນ ໄດ້ຈັບກຸມຊາວ ການາດາ ສອງຄົນກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດ
ໄພແຫ່ງຊາດ, ແລະ ສານ ຈີນ ໄດ້ຕັດສິນປະຫານຊີວິດຜູ້ຊາຍ ການາດາ ຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່
ກ່ອນໜ້ານີ້ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກຍ້ອນການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດ.
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