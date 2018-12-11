ສານແຫ່ງນຶ່ງຂອງການາດາ ກຳລັງພິຈາລະນາ ວ່າຈະອະນຸຍາດ ໃຫ້ມີການຄ້ຳປະກັນປະທານບໍລິຫານການເງິນຂອງບໍລິສັດສື່ມວນຊົນເທັກໂນໂລຈີຍັກໃຫຍ່ ຫົວເຫວີຍ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ກ່ຽວ ລໍຖ້າສົ່ງຕົວກັບມາຍັງສະຫະລັດ ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບຄະດີກໍ່ອາຊາຍະກຳ.
ສານດັ່ງກ່າວ ໃນນະຄອນແວນຄູເວີຣ໌ ຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການເປັນມື້ທີ 2 ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອການໃຫ້ຄ້ຳປະກັນ ແກ່ທ່ານນາງ ເມັງ ຫວານຊູ (Meng Wanzhou).
ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານນາງເມັງ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ທ່ານນາງຄວນຈະໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນ ໂດຍກ່າວວ່າ ເງິນຄ້ຳປະກັນຮ່ວມລະຫວ່າງບໍລິສັດອຸບປະການເທັກໂນໂລຈີຂັ້ນສູງ ກັບບໍລິສັດຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ຈະສາມາດຮັບຮອງໄດ້ວ່າ
ທ່ານນາງ ຈະບໍ່ຫຼົບໜີຢ່າງແນ່ນອນ. ນອກນັ້ນພວກເພິ່ນຍັງກ່າວອີກວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານນາງເມັງ ລັກໜີອອກຈາກປະເທດໄປ ທ່ານນາງແມ່ນຈະສ້າງຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າໃຫ້ແກ່ຈີນ, ໂດຍເອີ້ນທາງເລືອກນີ້ວ່າ “ມອງບໍ່ເຫັນເລີຍ.”
ບັນດາທະນາຍຄວາມ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ທ່ານນາງເມັງ ຍັງພ້ອມທີ່ຈະຈ້າງບໍລິສັດຊິ້ງຊອມຕິດຕາມນາງ ທີ່ວ່າຈະຈັບກຸມນາງຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານນາງບິດບ້ຽວ ການຄ້ຳປະກັນ ແລະຈະໃສ່ເຄື່ອງຕິດຕາມ GPS ໃສ່ໄວ້ຕິດຕົວຕະຫຼອດເວລາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ສາມີຂອງທ່ານນາງເມັງ ຍັງຈະນຳເອົາບ້ານທັງສອງຫຼັງ ໃນແວນຄູເວີຣ໌ ທີ່ມີມູນຄ່າ ຫຼາຍກວ່າ 750,000 ໂດລາ ທີ່ມີຄ່າຮວມຫຼາຍກວ່າ 11 ລ້ານໂລດາ ລວມເຂົ້າເປັນເງິນຄ້ຳປະກັນນຳ.
ບັນດາໄອຍະການ ໄດ້ຄັດຄ້ານວ່າ ທ່ານນາງເມັງ ຄວນຈະຖືກປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ມີການຄ້ຳປະກັນ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານນາງມີສັບສິນມາກມາຍແລະກະຈັດກະຈາຍຢູ່ທົ່ວ ແລະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ນາງມີໂອກາດທີ່ຈະຫຼົບໜີໄປ.
ຜູ້ພິພາກສາສານທີ່ກຳກັບເລື້ອງນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຮັບຟັງຄະດີນີ້ ຈະມີຂຶ້ນອີກ
ໃນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຕື່ມ.
ບົດບັນນາທິການ ຂອງໜັງສືພິມ Communist Party Global Times ໄດ້ເອີ້ນການເອົາມາຕະການຕໍ່ທ່ານນາງເມັງ ນັ້ນວ່າ “ຂາດຄວາມມີມະນຸດສະທຳ.”
ຈີນ ໄດ້ຮຽກໂຕເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດເຂົ້າພົບ ໃນປັກກິ່ງ ເມື່ອວັນອາທິດຜ່ານມາ ເພື່ອ “ທຳການປະທ້ວງຢ່າງຮຸນແຮງ” ກ່ຽວກັບ ການຈັບກຸມນາງ ເມັງ, ໂດຍເອີ້ນວ່າ “ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດ” ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສະຫະລັດ ຍົກເລີກການຂໍສົ່ງຕົວນັກໂທດ ເຊິ່ງເຊື່ອມໂຍງໃສ່ກັບການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍ ສະຫະລັດ ທີ່ຫ້າມທຳການຄ້າຂາຍກັບປະເທດ ອີຣ່ານ.
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