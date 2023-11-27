ອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຫຼັກຖານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈະຫຼວດທີ່ຍິງຜິດພາດແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເປັນສາເຫດຂອງການລະເບີດທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໂຮງໝໍໃນເຂດກາຊາ ເມື່ອວັນທີ 17 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ.
ການລະເບີດຢູ່ໂຮງໝໍ ອາລ-ອາລີ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄວາມຄຽດແຄ້ນ ໃນບັນດາປະເທດອາຣັບ. ປາແລັສໄຕນ໌ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ອິສຣາແອລ, ໃນຂະນະທີ່ ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນມີສາເຫດມາຈາກການຍິງຈະຫຼວດທີ່ຜິດພາດຂອງ ປາແລັສໄຕນ໌.
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃນກາຊາ ໄດ້ກ່າວວ່າປະຊາຊົນ 471 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ. ອິສຣາແອລ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງຕົວເລກດັ່ງກ່າວ. ລາຍງານຂໍ້ມູນລັບຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໄດ້ຄາດວ່າຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດ “ຕໍ່າສຸດແມ່ນປະມານ 100 ຫາ 300 ຄົນ.”
ອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໄດ້ກ່າວວ່າ “ການລະເບີດທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນຫຼາຍຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຢູ່ໂຮງໝໍ ອາລ-ອາລີ ໃນເຂດກາຊາເມື່ອວັນທີ 17 ຕຸລາ 2023, ແມ່ນມີຜົນມາຈາກສິ່ງທີ່ປາກົດວ່າເປັນຈະຫຼວດຕໍ່ຕ້ານລົດຖັງ, ຊະນິດທີ່ຖືກໃຊ້ທົ່ວໄປ ໂດຍກຸ່ມຕິດອາວຸດ ປາແລັສໄຕນ໌.”
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າການຄົ້ນພົບໃນການສືບສວນສອບສວນຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ການລະເບີດນັ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ການທົບທວນຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອ, ພາບຈາກດາວທຽມ ແລະ ການສຳພາດກັບຜູ້ທີ່ເຫັນເຫດການ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ.