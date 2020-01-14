ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ HRW ທ່ານເຄັນເນຕ ຣັອຟ ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງຈີນ ທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປໃນຮົງກົງ ນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ “ເສັ້ນທາງທີ່ດິ່ງລົງຂອງການເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດຂອງປັກກິ່ງ.”
ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບພະແນກພາສາຈີນກາງຂອງວີໂອເອ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານຣັອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນກໍລະນີຂອງທ່ານ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາຢູ່ໃນຮົງກົງ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວໄປ ກໍແມ່ນວ່າ ເປັນບ່ອນທຳລາຍການຈັດແຈງແບບ “ນຶ່ງປະເທດສອງລະບົບ” ຂອງປັກກິ່ງ ທີ່ຈີນ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີນຳ ໃນເວລາທີ່ຮົງກົງໄດ້ຖືກສົ່ງຄືນ ຈາກການປົກຄອງຂອງອັງກິດ.
ທ່ານຣັອຟ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງຮົງກົງ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ໂດຍມີແຜນທີ່ຈະເປີດໂຕບົດລາຍງານຂອງອົງການທີ່ເອີ້ນວ່າ “World Report 2020”.
ອົງການ HRW ໄດ້ມີກຳນົດ ຈະເປີດເຜີຍບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນຮົງກົງ. ທ່ານຣັອຟ ໄດ້ກ່າວເຖິງ ບົດຄຳນຳຂອງທ່ານຈາກບົດລາຍງານ 652 ໜ້າ ວ່າ “ຈຸດເພັ່ງເລັງກ່ຽວກັບວິທີທາງທີ່ລັດຖະບານຂອງຈີນ ບໍ່ພຽງແຕ່ລະເມີດສິດທິຂອງພົນລະເມືອງຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເອົາຄວາມພະຍາຍາມເພີ້ມຂຶ້ນ ເພື່ອບ່ອນທຳລາຍ ການບັງຄັບໃຊ້ສິດທິມະນຸດໃນທົ່ວໂລກນຳດ້ວຍ.”
ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານເກິງ ຊວງ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ທ່ານຣັອຟ ໄດ້ຖືກປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຈີນ ອັນເປັນເລື້ອງຂອງ “ອະທິປະໄຕຂອງຈີນ” ແລະໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ອົງການ HRW ສຳລັບຄວາມວຸ້ນວາຍໃນຮົງກົງ.
ທ່ານເກິງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ອົງການຈັດຕັ້ງເຊັ່ນນີ້ ຄວນຖືກວາງມາດຕະການລົງໂທດ ແລະຕ້ອງໄດ້ຖືກນຳມາຮັບຜິດຊອບ.”
ທ່ານຣັອຟ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ ໃນການໃຫ້ເຫດຜົນຂອງຈີນ ກໍແມ່ນວ່າ “ຕາລົກແທ້ໆ” ແລະທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວ່າ ມັນຍັງເປັນການດູຖືກຕໍ່ປະຊາຊົນຊາວຮົງກົງ.