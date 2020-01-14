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ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ ອົງ​ການ HRW ວ່າ ການ​ເຄົາ​ລົບ​ນັບ​ຖື ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ​ຂອງ​ຈີນ ກຳ​ລັງ​ດິ່ງ​ລົງເລື້ອຍໆ

ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ ​ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ HRW ທ່ານ​ເຄັນ​ເນ​ຕ ຣັອ​ຟ ກ່າວ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ເບີ​ລິນ​ ຂອງ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ, ວັນ​ທີ 16 ມັງ​ກອນ 2019.

ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ ອົງ​ການ​ສິ້ງ​ຊອມ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ HRW ທ່ານ​ເຄັນ​ເນ​ຕ ຣັອ​ຟ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ຈີນ ທີ່​ປະ​ຕິ​ເສດບໍ່​ໃຫ້​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຮົງ​ກົງ ນັ້ນ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ “ເສັ້ນ​ທາງ​ທີ່​ດິ່ງ​ລົງ​ຂອງ​ການ​ເຄົາ​ລົບ​ນັບ​ຖື​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ຂອງ​ປັກ​ກິ່ງ.”

ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ກັບພະ​ແນກ​ພາ​ສາ​ຈີນ​ກາງ​ຂອງ​ວີ​ໂອ​ເອ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ທ່ານ​ຣັອ​ຟ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງ​ທ່ານ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນເຖິງບັນ​ຫາ​ຢູ່​ໃນ​ຮົງ​ກົງ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄປ ກໍ​ແມ່ນ​ວ່າ ເປັນບ່ອນ​ທຳ​ລາຍການ​ຈັດ​ແຈງ​ແບບ “ນຶ່ງ​ປະ​ເທດ​ສອງ​ລະ​ບົບ” ຂອງ​ປັກ​ກິ່ງ ທີ່​ຈີນ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ເຫັນ​ດີ​ນຳ ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຮົງ​ກົງ​ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ຄືນ ຈາກ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງອັງ​ກິດ.

ທ່ານ​ຣັອ​ຟ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງ​ຮົງ​ກົງ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ ໂດຍ​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ເປີດ​ໂຕ​ບົດ​ລາຍ​ງານຂອງ​ອົງ​ການ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ “World Report 2020”.

ອົງ​ການ HRW ໄດ້​ມີ​ກຳ​ນົດ ຈະ​ເປີດ​ເຜີຍ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃນ​ວັນ​ພຸດມື້​ອື່ນນີ້ ຢູ່​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ ໃນ​ຮົງ​ກົງ. ທ່ານ​ຣັອ​ຟ ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ ​ບົດຄຳ​ນຳ​ຂອງ​ທ່ານຈາກ​ບົດ​ລາຍ​ງານ 652 ໜ້າ ວ່າ “ຈຸດ​ເພັ່ງ​ເລັງກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທີ​ທາງ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ຈີນ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ລະ​ເມີດ​ສິດ​ທິ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຂອງ​ຕົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ຍັງ​ເອົາ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ເພື່ອ​ບ່ອນ​ທຳ​ລາຍ ການບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກນຳ​ດ້ວຍ.”

ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານເ​ກິງ ຊວງ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ວ່າ ທ່ານ​ຣັອ​ຟ ໄດ້​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຈີນ ອັນ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ຂອງ “ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ຈີນ” ແລະ​ໄດ້​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່​ອົງ​ການ HRW ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ​ໃນ​ຮົງ​ກົງ.

ທ່ານ​ເກິງ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ເຊັ່ນ​ນີ້ ຄວນ​ຖືກວາງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ ແລະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ມາ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ.”

ທ່ານ​ຣັອ​ຟ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ ວ່າ ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ເຫດ​ຜົນ​ຂອງຈີນ ກໍແມ່ນ​ວ່າ “ຕາ​ລົກ​ແທ້ໆ” ແລະ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວ່າ ມັນ​ຍັງ​ເປັນ​ການ​ດູ​ຖືກ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວ​ຮົງ​ກົງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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