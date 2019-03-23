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ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ HPV ສາ​ມາດ​ທີ່​ ຈະ​ພາ​ໃຫ້ທັງ​ຜູ້​ຊາຍ ແລະ​ແມ່​ຍິງ​​ເປັນ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ ໄດ້

ທ່ານ Tom Jackson, 65 ປີ, ຈາກ​ເມືອງ Houston ຊີ້ບອກ​ບ່ອນ​ທີ່​ລາວຮູ້​ສຶກວ່າ ມີ​ເນື້ອງອກ ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເປັນ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງໃນຕ່ອມ​ທອນ​ຊີ​ລ ທີ່ເກີດ​ຈາກເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ HPV ໄດ້ ໃນ​ປີ 2013.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ HPV ​ມັກມີ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໄປ​ຫລາຍຈົນ​ວ່າ ສູນ​ກາງ​ຄວບ​ຄຸມ​ພະ​ຍາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ເວົ້າວ່າ ຜູ້​ຊາຍ ແລະ​ແມ່ຍິງທຸກ​ຄົນ ທີ່​ມີ​ເພດ​ສຳ​ພັນ​ກັບ​ຄົນ​ອື່ນເປັນ​ປະ​ຈຳ ມັກ​ເປັນ​ພະ​ຍາດນີ້​ ບໍ່​ຢູ່​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໃດກໍເປັນ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ນຶ່ງໄດ້ ​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າໄດ້​ສັກ​ຢາ​ ປ້ອງ​ກັນໄວ້ແລ້ວ​. ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ HPV ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ພາ​ໃຫ້ທັງ​ຜູ້​ຊາຍ ແລະ​ແມ່​ຍິງເປັນ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ ໄດ້. ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ ການ​ທີ່​ພໍ່​ແມ່​ໃຫ້​ລູກ​ຂອງ​ຕົນ​ສັກ​ຢາ​ປ້ອງ​ກັນ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສນີ້​ໄວ້ ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່ສຳ​ຄັນ​ຫລາຍ. Carol Pearson, ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ມີ​ລາຍງານ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳລາຍ​ລະ​ອຽດມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານກ່ຽວ​ກັບ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ​ເກີດ​ຈາກ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ HPV
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ ສກັອດ ວາ​ດ (Scott Ward), ຜູ້​ທີ່​ລອດ​ຊີ​ວິດ​ຈາ​ກ​ການ​ເປັນ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ HPV ເວົ້າ​ວ່າ "ເມື່ອ​ໃດ​ເຈົ້າ​ຫາກ​ໄດ້​ໄປ​ຕຶກ​ປາ ​ແມ່ນ​ຖື​ວ່າໂອ​ກາດທີ່​ດີ​ຫລາຍ."

ການ​ໄປ​ຕຶກ​ເບັດເປັນ​ວິ​ທີພັກ​ຜ່ອນ​ຢ່ອນ​ອາ​ລົມ​ຂອງ​ທ່ານ ວາ​ດ (Ward). ເພິ່ນ​ຮູ້​ວ່າ ຕົນ​ເອງບໍ່​ໄດ້​ມີ​ປະ​ເດັນ ​ທີ່​ສ່ຽງ​ໄພໃດໆ ໃນ​ການເປັນ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ ສະ​ນັ້ນ​ ເພິ່ນ​ຈຶ່ງບໍ່​ໄດ້​ສົນ​ໃຈ​ຕໍ່​ກ້ອນ​ເນື້ອ ​ຢູ່​ຄໍ​ຂອງເພິ່ນຈົນ​ກວ່າ​ວ່າ ເພິ່ນບໍ່​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ ເມີນ​ເສີຍ​ຕໍ່​ມັນໄດ້​ອີກແລ້ວ.

ດ​ຣ. ດໍ​ໂນ​ລ ໂດ​ລ (Donald Doll), ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ເນື້ອງອກຈາກ​ຂະ​ແໜງ​ປິ່ນ​ປົວ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ ຂອງມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ມິ​ສ​ຊູ​ຣີ (Missouri) ເວົ້າ​ວ່າ “ພວກ ​ເຮົາ​ໄດ້ເຫັນຄົນ​ປ່ວຍ​ທີ່​ໜຸ່ມ​ນ້ອຍ ແລະ​ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບທີ່​ດີກວ່າ ນັບ​ມື້ນັບ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າບໍ່​ແມ່ນ​ຄົນ​ທີ່​ສູບ​ຢາຫລື​ດື່ມ​ເຫລົ້າ​. ມັນ​ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ HPV."

ການ​ສູບ​ຢາ ແລະດື່ມ​ເຫລົ້າ ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ​ຢູ່​ປາກ​ໄດ້. ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ​ຂອງ​ທ່ານວາດ (Ward) ແມ່ນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ HPV ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໄວ​ຣັ​ສແພບ​ພີວ​ໂລ​ມາ​ (papilloma) ຂອງ​ຄົນ.

ທ່ານ ສ​ກັອດ ວາດ (Scott Ward) ກ່າວ​ເພີ້ມອີ​ກ​ວ່າ
"ປົກ​ກະ​ຕິ​ແລ້ວ ເມື່ອ​ເຮົາ​ຄິດ​ເຖິງ​ເຊື້ອໄວ​ຣັ​ສ HPV ເຮົາ​ຈະ​ຄິດ​ເຫັນ​ແມ່​ຍິງ ທີ່​ເປັນ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງປາກ​ມົດ​ລູກ."

ເຊື້ອ HPV ແມ່ນພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງປາກ​ມົດ​ລູກ​ແທ້ ແຕ່​ວ່າ ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກັນ​ຜິດ​ທີ່ວ່າມີ​ແຕ່​ແມ່​ຍິງ​ເທົ່າ​ນັ້ນທີ່​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ໃນ​ການ​ເປັນ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບເຊື້ອ HPV.

ດ​ຣ. ໂດ​ລ (Doll) ອະ​ທິ​ບາຍເພີ້ມ​ວ່າ
"ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ​ທີ່​ໃຫຍ່ໆ ກໍ​ຄື​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງປາກ​ມົດ​ລູກ ແລະ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງຢູ່​ທີ່ວົງຮູ​ຄໍ."

ໂຣກ​ມະ​ເຮັງຢູ່​ທີ່​ຂອບ​ຮູ​ຄໍ ແມ່ນມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຫົວ ແລະ​ຄໍ. ໂຣກ​ມະ​ເຮັງຂອງ​ທ່ານ​ວາດ ແມ່ນ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທີ່ຕ່ອມ​ທອນ​ຊີ​ລ.

HPV Strikes Men as Well as Women
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HPV Strikes Men as Well as Women

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ລິງໂດຍກົງ

ແຕ່​ວ່າ, ມີ​ຢາ​ວັກ​ຊິນ​ໄວ້​ໃຫ້​ຄົນ​ໃຊ້​ໄດ້​ຫລາຍກວ່ານຶ່ງທົດ​ສະ​ວັດ​ແລ້ວ ທີ່​ສາ​ມາດ​ປ້ອງ​ກັນ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ HPV ໄດ້. ຖ້າ​ເດັກ​ຊາຍແລະຍິງທຸກ​ຄົນຫາກໄດ້​ຮັບ​ການ​ສັກ​ຢາ​ກັນ​ພະ​ຍາດນີ້ແລ້ວ ​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ ທີ່ເກີດ​ມາຈາກເຊື້ອ HPV ນີ້​.

​ຢາ​ວັກ​ຊິນກັນ​ເຊື້ອ HPV ຖ້າ​ສັກ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍກ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາຈະເລີ້ມມີ​ເພດ​ສຳ​ພັນ​ກັບ​ຄົນ​ອື່ນ​ແບບເປັນ​ປະ​ຈຳ ຈະ​ເປັນ​ການ​ດີ​ທີ່​ສຸດ. ແຕ່​ວ່າ ​ເດັກ​ໄວ​ລຸ້ນ ແລະ​ຊາວ​ໝຸ່ມ ກໍ​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ ​ຈາກການ​ສັກ​ຢາ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດນີ້ໄດ້. ບໍ່​ແມ່ນ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສນີ້ ຈະ​ເປັນ​ໂຣກມະ​ເຮັງ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ. ແຕ່​ວ່າ ມັນກໍ​ເປັນ​ປະ​ເດັນ​ສ່ຽງ​ໄພອັນ​ນຶ່ງ.

ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຮ່າງ​ກາຍ​ຄືນຂອງ​ທ່ານ​ວາດແມ່ນພົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຫຼາຍ. ເພິ່ນໄດ້​ຮັບ​ການ​ຜ່າ​ຕັດ, ການສາຍ​ລັງ​ສີ ແລະ​ການ​ເຮັດ​ບຳ​ບັດ​ທາງ​ເຄ​ມີ. ແຕ່​ວ່າ​ດຽວນີ້ ເພິ່ນບໍ່​ມີໂຣກ​ມະ​ເຮັງ​ອີກ​ແລ້ວ. ທ່ານວາດ​ເວົ້າ​ວ່າ
"ມັນ​ເປັນການເດີນ​ທາງແບບ​ນຶ່ງ. ຂ້ອຍຜ່ານ​ຜ່າ​ມັນ​ໄປ​ໄດ້ແລ້ວ."

ບໍ່​ມີ​ຢາ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດນີ້ ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ທ່ານ​ວາດ​ຍັງ​ນ້ອຍ ແຕ່​ທ່ານກໍ​ເວົ້າວ່າ ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ລູກ ທ່ານກໍຈະ​ເອົາ​ພວກ​ເຂົາ​ ໄປ​ສັກ​ຢາ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດ​ໝົດ.

ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ນະ​ຄອ​ນ​ປັກ​ກິ່ງໄປ​ຮັບ​ການ​ສັກ​ຢາ​ປ້ອງ​ກັນ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ HPV ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ ເມືອງ​ບາວ, ແຂວງ​ໄຫ​ໜາ​ນ ຂອງ​ຈີນໃນ​ວັນ​ທີ 30 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2018
ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ນະ​ຄອ​ນ​ປັກ​ກິ່ງໄປ​ຮັບ​ການ​ສັກ​ຢາ​ປ້ອງ​ກັນ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ HPV ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ ເມືອງ​ບາວ, ແຂວງ​ໄຫ​ໜາ​ນ ຂອງ​ຈີນໃນ​ວັນ​ທີ 30 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2018

ທ່ານ​ວາດ​ກ່າວ​ມ້ວນ​ທ້າຍ​ວ່າ "ມັນ​ເປັນ​ການ​ກັນໄວ້. ສະ​ນັ້ນ​ ໃຫ້ພາ​ກັນ​ໄປ​ສັກ​ ຊະ."

ເຊື້ອ HPV ຄິດ​ວ່າ ກວາມ​ເອົາ 70 ເປີ​ເຊັນຂອງ​ສາ​ເຫດທີ່​ພາ​ໃຫ້ຄົນ​ເປັນໂຣກ​ມະ​ເຮັງ ຢູ່​ທີ່​ຂອບ​ວົງຮູ​ຄໍ ຢູ່ໃນສະ​ຫະ​ລັດ, ອີງ​ຕາມ​ສູນ​ກາງຄວບ​ຄຸມແລະ​ປ້ອງກັນ​ພະ​ຍາດ (CDC). ໂຣກ​ມະ​ເຮັງຢູ່​ທີ່ຫົວ ແລະຄໍ ແມ່ນ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ເປັນ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ອັນ​ດັບທີ 6 ຂອງ​ໂລກ. ເຊື້ອໄວ​ຣັ​ສ HPV ຍັງ​ພາ​ໃຫ້​ຄົນ​ເປັນ ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ​ປາກ​ມົດ​ລູກ 5 ແສນ​ຄົນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ. ນີ້ເປັນໂຣກ​ມະ​ເຮັງ ທີ່ບໍ່​ຄວນ ມີ​ໃຜ​ເປັນ​ເລີຍ.

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