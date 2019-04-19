ທັງຈີນແລະຫວຽດນາມ ຕ່າງກໍພວມກໍ່ສ້າງຢູ່ຕາມເກາະເລັກເກາະນ້ອຍ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ຍັງມີການຂັດແຍ້ງກັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເອເຊຍ ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ຈີນໄດ້ຖືກຕ້ອງຕິຢ່າງໜັກ ຈາກນາໆຊາດ ແຕ່ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບການຕ້ອງຕິແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍ ແລະແມ່ນກະທັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ຍ້ອນຄວາມໄວໃນການກໍ່ສ້າງຂອງຫວຽດນາມແມ່ນຊ້າກວ່າ ແລະມີການເບິ່ງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າຢູ່ ໃນລັກສະນະເປັນການປ້ອງກັນໂຕຫຼາຍກວ່າ.
ການກໍ່ສ້າງຂອງຫວຽດນາມຢູ່ຕາມເກາະເລັກເກາະນ້ອຍ ທີ່ຕົນຄອບຄອງມາໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນມີຂຶ້ນໃນບໍລິເວນໃກ້ສຸດກັບເຂດແຄມຝັ່ງແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງຕົນ. ຫວຽດນາມແມ່ນຫຼີກລ່ຽງໂຄງການທາງທະຫານທີ່ໃຫຍ່ໆທີ່ອາດ
ເບິ່ງຄືວ່າຈະໃຊ້ເພື່ອການໂຈມຕີແລະກໍເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມປະຊາຊາດ
ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຫຼືອາຊຽນ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງສອງຝ່າຍ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງກັບຈີນ.
ທ່ານ Alan Chong ຮອງສາສະດາຈານ ທີ່ສະຖາບັນ ການສຶກສານາໆຊາດ Rajaratnam ໃນສິງກະໂປ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຄີຍ ມີ ການປະເຊີນໜ້າກັບປະເທດໃດໆ ຍ້ອນປະເທດທີ່ອ້າງເອົາກຳມະສິດອື່ນໆ
ຕ່າງກໍໃຫ້ການເຄົາລົບຕໍ່ເຂດທີ່ສາມາດພັດທະນາຂອງຕົນໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມ
ທະເລຈີນໃຕ້ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມີຄວາມເປັນເອກກະພາບກັນຢູ່ໃນອາຊຽນ
ທີ່ວ່າ ບັນດາປະເທດທີ່ອ້າງກຳມະສິດຂອງອາຊຽນບໍ່ຄວນສ້າງບັນຫາ ເພື່ອວ່າ
ຈະໄດ້ນຳສະເໜີ ແນວຄິດຮ່ວມຕໍ່ຈີນ.”
ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ຫວຽດນາມ “ແມ່ນຄ່ອຍໆ” ທຳການກໍ່ສ້າງຢູ່ໃນເກາະດອນນ້ອຍໆທີ່ສຳຄັນໆ 10 ແຫ່ງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການລິເລີ້ມຄວາມໂປ່ງໃສທາງທະເລໃນເຂດເອເຊຍ ທີ່ອອກໃນວັນທີ 8 ເມສາຜ່ານມານີ້.
ອົງການລິເລີ້ມ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ສູນກາງຍຸດທະສາດ ແລະການສຶກສາສຶກສານາໆຊາດຂອງສະຫະລັດດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງການຕິດຕັ້ງອຸບປະກອນສື່ສານໃໝ່ ເດີ່ນກິລາ ແລະການຕໍ່ທາງແລ່ນຂອງເດີ່ນເຮືອບິນ ຈາກ 750 ແມັດອອກເປັນ 1,300 ແມັດ ໃນເກາະດອນທີ່ໃຫຍ່ສຸດທີ່ຫວຽດນາມຄອບຄອງຢູ່ ໃນໝູ່ເກາະສະແປຣັດລີນັ້ນ.
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