ຫລາຍທ່ານຄົນຄົງມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກເວົ້າ ພາສາທີ່ນິຍົມໃຊ້ຢູ່ເກືອບໝົດທົ່ວໂລກເຊັ່ນພາສາອັງກິດເກັ່ງ ເພື່ອຈະໄດ້ສື່ສານກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະຮັບເອົາຄວາມຮູ້ຈາກຫລາຍແຫລ່ງຢ່າງກວ້າງຂວາງໄດ້ ແຕ່ເຮັດແນວໃດຈະໄປເຖິງຈຸດນັ້ນໄດ້ ລາຍການສຶກສາຂອງວີໂອເອຈະນຳເອົາປະສົບການ ຫລື ບົດຮຽນຂອງຊາວໜຸ່ມລາວສາມຄົນ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນລະດັບສູງດ້ານການຮຽນພາສາອັງກິດຈົນສາມາດເອົາຕົນເຂົ້າໄປຢູ່ໃນເວທີສາກົນໄດ້ ຊຶ່ງຫົວຂໍ້ນີ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກ ຊຶ່ງມື້ນີ້ ບົວສະຫວັນຈະນຳເອົາພາກທີ 1 ມາສະເໜີໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການສຶກສາເປັນບໍ່ເກີດແຫ່ງການພັດທະນາໄປສູ່ຜົນສຳເລັດ ແຕ່ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາສູງຫລືມີຄວາມຮູ້ມາຈາກຫລາຍແຫລ່ງນັ້ນ ສຳລັບຄົນທີ່ເກີດຢູ່ໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາເຊັ່ນລາວແລ້ວ ກໍຕ້ອງເກັ່ງພາສາຕ່າງປະເທດອັນໃດອັນນຶ່ງທີ່ຄົນນິຍົມໃຊ້ຫລາຍ ເຊັ່ນພາສາອັງກິດ. ເພື່ອຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນໄດ້ມັນຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ມີອາຈານສອນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ເກັ່ງບໍ ຫລືຕ້ອງເຂົ້າໂຮງຮຽນນາໆ ຊາດທີ່ໝູ່ຄູ່ນັກຮຽນ ແລະຄູອາຈານເວົ້າພາສາອັງກິດເກືອບວ່າຕະຫລອດເວລາ ເລີຍບໍ? ຕາມປະສົບການຂອງຊາວໜຸ່ມລາວ 3 ຄົນ ທີ່ເກີດ ແລະເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ແລະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າໄປຮຽນໃນໂຮງຮຽນນາໆຊາດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແພງນັ້ນ ການຮຽນຈາກຄູໃນຫ້ອງຮຽນເປັນພຽງແຕ່ສ່ວນນຶ່ງເທົ່ານັ້ນຂອງຂັ້ນຕອນການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ ແຕ່ຈຸດສຳຄັນກໍຄືການຄົ້ນພົບຄວາມມັກ ຫລືຄວາມປາດໜາຂອງຕົນ ຫລືວ່າເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຫລັງຈາກຮູ້ພາສານັ້ນດີ ຈາກນັ້ນກໍຕັ້ງໃຈຮຽນ ມຸ້ງໝັ້ນໄປຫາຈຸດໝາຍນັ້ນ ດັ່ງທີ່ປ່າ ເຢັງ ຊາລໍ, ນາງງາມຈັກກະວານລາວປີ 2022 ທີ່ໄດ້ໃຊ້ພາສາອັງກິດຢູ່ໃນເວທີສາກົນອັນກວ້າງໃຫຍ່ມາແລ້ວ ຊຶ່ງນາງເວົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ນາງຢາກເກັ່ງພາສາອັງກິດສູ່ວີໂອເອວ່າ:
ນາງບອກອີກວ່າ ນາງເລີ້ມຮຽນພາສາອັງກິດມ່ຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຮຽນຫລາຍ ຈົນກວ່າມາຮອດຕອນຢູ່ຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ຈຶ່ງໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຮຽນຢ່າງຫ້າວຫັນທີ່ສຸດເປັນເວລາ 4 ເດືອນ ຊຶ່ງເປັນການຮຽນດ້ວຍຕົວ ໂດຍການຟັງຄົນຕ່າງປະເທດເວົ້າພາສາອັງກິດທາງຢູທູບ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະກໍອາໄສ ການອ່ານປຶ້ມນິທານ ແລະໃຊ້ການແປຈາກ Google ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄຳສັບທີ່ຕົນເອງບໍ່ຮູ້ ພ້ອມກັນນັ້ນຝຶກເວົ້າໄປນຳ ເລີຍຈົນໄດ້ກາຍເປັນຄູສອນພາສາອັງກິດທາງອອນລາຍໃນໄລຍະຕໍ່ມາ ຊຶ່ງນາງໃຫ້ລາຍລະອຽດວ່າ:
ຄ້າຍໆກັນນາງອຸໄລພອນ ສີລິມະສັກ ຊຶ່ງຮູ້ກັນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ຄູນົກ ທີ່ເປັນຄູສອນພາສາອັງກິດ ແລະຕັ້ງໂຮງຮຽນສອນພາສາຂອງຕົນເອງຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ບອກວ່າ ທີ່ຈິງພາສາອັງກິດເປັນວິຊາຮຽນເພີ້ມໃນຕອນແລງຫລັງຈາກເລີກໂຮງຮຽນແລ້ວໃນຕອນຮຽນຢູ່ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ສ່ວນວິຊາຮຽນຂັ້ນປະລິນຍາຕີນັ້ນແມ່ນດ້ານຄອມພີວເຕີ ແລະຄະນິດສາດ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະຫລັງຈາກຮຽນຈົບແລ້ວກໍເຮັດວຽກເປັນຜູ້ພັດທະນາໂປຣແກຣມ ຫລື Software Developer ໄດ້ 10 ກວ່າປີ ກ່ອນຈະກາຍມາເປັນຄູສອນພາສາອັງກິດ. ນາງບອກວ່າ ຍ້ອນມີຄວາມມັກ ຫລືຢາກເຂົ້າໃຈຄົນຕ່າງປະເທດລົມກັນເປັນພາສາອັງກິດໃນເວລາເບິ່ງຮູບເງົາຈາກເຄື່ອຂ່າຍໂທລະພາບທາງຂອງອາເມຣິກັນເຊັ່ນ HBO ຂອງບໍລິສັດ Home Box Office ແລະ Star Moives ຊຶ່ງເປັນຊ່ອງໂທລະພາບສາຍຮູບເງົາເປັນພາສາອັງກິດ ແລະຟັງຂ່າວຕ່າງໆເປັນພາສາອັງກິດ ລວມທັງຂ່າວຂອງວີໂອເອຜ່ານທາງວິທະຍຸອີກດ້ວຍ ນາງຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຕັ້ງໃຈຮຽນພາສາອັງກິດນັບຕັ້ງແຕ່ນາງຮຽນຢູ່ມັດມະຍົມຕົ້ນມາ ດັ່ງທີ່ນາງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ເຫດຜົນທີ່ພາໃຫ້ບຸກບືນຮຽນພາສາອັງກິດຂອງແມ່ຍິງລາວທັງສອງຄົນນີ້ ກໍຄື ເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງສຳເລັດ ຊຶ່ງມັນຄ້າຍຄືກັນກັບທິດສະດີແຫ່ງຄວາມສຳເລັດທ່ານ Jesse Henry ທີ່ເປັນຄົນອາເມຣິກັນທີ່ເວົ້າວ່າ ຖ້າຢາກສຳເລັດຜົນໃນການເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ເຮົາຕ້ອງມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ບວກ ແລະມີແຮງຈູງຊຶ່ງແຮງຈູງໃຈນີ້ອາດຈະມາຈາກຜູ້ທີ່ຕົນຮັກ ຫລືຈາກຄອບຄົວ ຫລື ມາຈາກຄວາມໄຝ່ຝັນຢາກເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງໄດ້ໃນອະນາຄົດ.
ພາກຕໍ່ໄປຂອງລາຍການນີ້ ພວກເຮົາຈະນຳເອົາປະສົບການຂອງຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດສູງໃນການຮຽນພາສາອັງກິດຈົນສາມາດເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນເວທີສາກົນໃນທາງວິຊາການຂອງຜູ້ກ່ຽວໄດ້ ແລະຈະອະທິບາຍເຖິງແຫລ່ງທີ່ມາຂອງອຸປະກອນໃຊ້ເພື່ອຝຶກຟັງ ແລະຫັດເວົ້າພາສາອັງກິດຄ່ອງແຄ້ວ. ໂປດຕິດຈາມຮັບຟັງດ້ວຍ.