ໄຕ້ຫວັນ ຊະນະ ດ້ານການທູດ ທີ່ງຽບໆ ກັບຈີນ ແບບໃດ

ເຖິງແມ່ນວ່າໄຕ້ຫວັນ ສູນເສຍຄວາມສໍາພັນທາງການທູດກັບບັນດາພັນທະມິດ ໃຫ້
ແກ່ຈີນທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແຕ່ລັດຖະບານທີ່ຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນ ໄດ້ຊະ
ນະປັກກິ່ງ ຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສຳພັນສາກົນ ທີ່ສາມັນຊົນທຳມະດາ ສາມາດມີຄວາມ
ຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບຈຳນວນຂອງປະເທດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ປ່ອບໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໄປ ໂດຍບໍ່ມີ
ການຂໍວີຊາ.
ໄຕ້ຫວັນໄດ້ຊັກຊວນ 166 ປະເທດ ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນ 23 ລ້ານຄົນຂອງຕົນ
ເຂົ້າໄປໃນປະເທດໄດ້ ໂດຍປາດສະຈາກ ການຂໍວີຊາ ຫລືຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາທີ່ງ່າຍໆ
ບາງຄັ້ງມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ຈີນຈະຕອບໂຕ້ ອີງຕາມແຫລ່ງຂ່າວ ກະຊວງຕ່າງປະ
ເທດ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.ພຽງແຕ່ 21 ປະເທດສະເໜີ ໃຫ້ປະຊາຊົນຈາກປະເທດຈີນເຂົ້າ
ປະເທດໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂໍວີຊາ.
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງບັນດາປະເທດທີ່ບໍ່ຕ້ອງການມີວີຊາຈາກເມື່ອ 10 ປີກ່ອນໄປຫາ
ບ່ອນຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ ສະຫະລັດ ແລະຢູໂຣບ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄຕ້ຫວັນສາມາດ
ຂະຫຍາຍການທູດຢູ່ຢ່າງໜ້ອຍທາງນຶ່ງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈີນໃຊ້ມາດຕະການຕອບໂຕ້
ແລະມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ສະແດງໃຫ້ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ບັນລຸ ນະໂຍບາຍ
ຕ່າງປະເທດຫລາຍຂື້ນ.
ທ່ານນາງ Joanna Lei ຫົວໜ້າບໍລິຫານ Chunghua ສັດຕະວັດທີ 21ທີ່ໄຕ້ຫວັນ
ກ່າວວ່າ “ເພາະວ່າສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດ ຂອງປະຊາຊົນ
ເປັນເລື່ອງຫ່າງໄກທີ່ສຸດ ແຕ່ຄວາມສາມາດໃນການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເສ
ລີຢູ່ທົ່ວໂລກນັ້ນ ເປັນປະສົບການສ່ວນໂຕໂດຍກົງ.”
ທ່ານນາງ Lei ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກໄຕ້ຫວັນຍັງໄດ້ຮັບການເດີນທາງໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂໍວີ
ຊາ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຫລາຍປະເທດ ໄດ້ຮັບຮູ້ລັດຖະບານ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້
ປະຊາຊົນຈາກໄຕ້ຫວັນ ເຂົ້ໄປໃນດິນແດນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະນັ້ນ ຈະເປັນກິດຈະ
ການຕ່າງປະເທດທີ່ສຳຄັນສຸດທີ່ໄດ້ບັນລຸ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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