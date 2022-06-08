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ວັນພຸດ, 08 ມິຖຸນາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະ​ຫະ​ລັດ​ຄວນ​ຕອບ​ໂຕ້ແນວ​ໃດ ຕໍ່​ການ ທົດ​ລອງ ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​? 

ພາບ​ທີ່​ເປີດ​ເຜີຍ​ອອກ​ມາ​ໂດຍກອງ​ທັບ​ເຮືອ ສ​ຫລ ໃນ​ວັນ​ທີ 17 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2019 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ເຮືອ​ບິນ USS Abraham Lincoln (CVN 72) ແລະ ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ​ທີ່​ແລ່ນ​ໄດ້​ທັງ​ຢູ່​ບົກ ແລະ​ຢູ່​ນ້ຳ USS Kearsarge (LHD 3) ກຳ​ລັງ​ຊ້ອມ​ລົບ​ຢູ່

ສະຫະລັດເຕືອນ​ວ່າ​ຈະ​ມີ “ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ ​ແລະຮຸນ​ແຮງ” ຖ້າ​ຫາກ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອທຳ​ການ​ທົດ​ລອງ​ນິວ​ເຄຼຍ. ບັນດາ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຕ້​ຕອບດັ່ງກ່າວ ​ຕ້ອງ​ລວມ​ເຖິງ​ການ​ເພີ້ມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ເກົາຫຼີໃຕ້ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍໃສ່​ບັນດາ​ອົງການ ​ແລະ ບຸກຄົນຂອງ​ຈີນ ແລະ​ຣັດ​ເຊຍ ​ທີ່​ສະໜັບສະໜູນ​ໂຄງການ​ອາວຸດ​ຂອງ​ພຽງ​ຢາງ.

ທີ່ນະ​ຄອນ​ຫຼວງໂຊລ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຫລັງ​ຈາກ​ພົບ​ປະ​ກັບທ່ານໂຈ ຮູນ ດອງ (Cho Hyun-dong), ຮອງ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ແລ້ວ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານນາງເວັນ​ດີ ເຊີ​ແມນ (Wendy Sherman) ກ່າວວ່າ, "ຈະມີການຕອບໂຕ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະຮຸນແຮງ" ຕໍ່ ການທົດລອງນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.

ໃນກອງປະຊຸມທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽນນາ ໃນວັນຈັນຜ່ານ​ມານັ້ນ, ທ່ານຣາ​ຟ​າ​ແອ​ລ ກ​ຣອ​ຊ​ຊີ (Rafael Grossi), ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ອົງການພະລັງງານ ປະລະມານູສາກົນ ກ່າວວ່າເກົາຫຼີເໜືອ ກຳລັງກະກຽມການທົດສອບ ນິວເຄຼຍ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຍ້ອນວ່າ ນຶ່ງໃນອຸໂມງໄດ້ຖືກ "ເປີດຄືນ" ຢູ່ທີ່ບ່ອນທົດລອງນິວເຄຼຍ ປຸນ​ຈີ-​ຣີ (Punggye-ri).

ຮ່ອງ​ຮອຍ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ມີການກະກຽມສໍາລັບການທົດລອງນິວເຄລຍ ແມ່ນເຫັນໄດ້ ໂດຍຜ່ານດາວທຽມນັ​ບ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ​ຢູ່ທີ່ປຸນ​ຈີ-​ຣີ (Punggye-ri) ທີ່ພຽງຢາງໄດ້ປິດລົງໃນປີ 2018 ຕໍ່ຫນ້ານັກຂ່າວ ຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກເຊື້ອເຊີນໄປເບິ່ງການ​ມ້າງສະ​ຖານ​ທີ່​ດັ່ງ​ກ່າວຂອງຕົນ.

​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ​ ເມື່ອ​ວັນ​ຈັນຜ່ານ​ມາ ​ໂຄສົກ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ, ທ່ານເນັດ ໄພ​ຣ​ສ໌ ກ່າວ​ວ່າ ສະຫະລັດ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ວ່າ ພຽງ​ຢາງ​ຈະ​ທໍາ​ການ​ທົດ​ລອງ​ນິວ​ເຄລຍ "​ໃນ​ຫຼາຍ​ມື້​ຂ້າງ​ໜ້າ​ນີ້."

ທ່ານໄພ​ຣ​ສ໌ ກ່າວອີກ​ວ່າ "ມັນແມ່ນຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ທີ່ພວກເຮົາວາງແຜນໄວ້ແລ້ວ" ກັບພັນທະມິດ ແລະຄູ່ພາ​ຄີ.

ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ແຫຼມ​ເກົາຫຼີ ພາຍຫຼັງ​ພຽງ​ຢາງ​ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ 8 ລູກ​ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດຜ່ານ​ມາ. ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ອາວຸດ​ຮອບ​ທີ 18 ຂອງ​ພຽງ​ຢາງ​ ໃນ​ປີ​ນີ້.

ກອງທັບສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນໂດຍການຍິງລູກສອນໄຟ ຂີປະນາວຸດ 8 ລູກ ໃນວັນຈັນຜ່ານ​ມາ ແລະໄດ້ສະແດງກຳລັງດ້ວຍການຊ້ອມ ລົບຂອງເຮືອບິນລົບອາຍ​ພົ່ນ ເທິງທະເລເຫຼືອງ ຫຼືເອີ້ນກັນວ່າ ທະເລຕາ ເວັນຕົກໃນວັນອັງຄານວານນີ້.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ການທົດລອງນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເຫນືອ ເຊິ່ງຈະເປັນຄັ້ງທີ 7 ຂອງປະເທດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2006 ແລະເປັນຄັ້ງທໍາອິດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2017, ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຕອບກັບ ໂດຍການເສີມກໍາລັງປ້ອງກັນ ຊາດ ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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