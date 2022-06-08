ສະຫະລັດເຕືອນວ່າຈະມີ “ການຕອບໂຕ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະຮຸນແຮງ” ຖ້າຫາກເກົາຫຼີເໜືອທຳການທົດລອງນິວເຄຼຍ. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ການໂຕ້ຕອບດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງລວມເຖິງການເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນຂະນະທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ບັນດາອົງການ ແລະ ບຸກຄົນຂອງຈີນ ແລະຣັດເຊຍ ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂຄງການອາວຸດຂອງພຽງຢາງ.
ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຊລ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຫລັງຈາກພົບປະກັບທ່ານໂຈ ຮູນ ດອງ (Cho Hyun-dong), ຮອງ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ແລ້ວ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານນາງເວັນດີ ເຊີແມນ (Wendy Sherman) ກ່າວວ່າ, "ຈະມີການຕອບໂຕ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະຮຸນແຮງ" ຕໍ່ ການທົດລອງນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ໃນກອງປະຊຸມທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽນນາ ໃນວັນຈັນຜ່ານມານັ້ນ, ທ່ານຣາຟາແອລ ກຣອຊຊີ (Rafael Grossi), ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ອົງການພະລັງງານ ປະລະມານູສາກົນ ກ່າວວ່າເກົາຫຼີເໜືອ ກຳລັງກະກຽມການທົດສອບ ນິວເຄຼຍ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຍ້ອນວ່າ ນຶ່ງໃນອຸໂມງໄດ້ຖືກ "ເປີດຄືນ" ຢູ່ທີ່ບ່ອນທົດລອງນິວເຄຼຍ ປຸນຈີ-ຣີ (Punggye-ri).
ຮ່ອງຮອຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີການກະກຽມສໍາລັບການທົດລອງນິວເຄລຍ ແມ່ນເຫັນໄດ້ ໂດຍຜ່ານດາວທຽມນັບ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາເປັນຕົ້ນມາ ຢູ່ທີ່ປຸນຈີ-ຣີ (Punggye-ri) ທີ່ພຽງຢາງໄດ້ປິດລົງໃນປີ 2018 ຕໍ່ຫນ້ານັກຂ່າວ ຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກເຊື້ອເຊີນໄປເບິ່ງການມ້າງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຂອງຕົນ.
ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ເມື່ອວັນຈັນຜ່ານມາ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານເນັດ ໄພຣສ໌ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ພຽງຢາງຈະທໍາການທົດລອງນິວເຄລຍ "ໃນຫຼາຍມື້ຂ້າງໜ້ານີ້."
ທ່ານໄພຣສ໌ ກ່າວອີກວ່າ "ມັນແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ພວກເຮົາວາງແຜນໄວ້ແລ້ວ" ກັບພັນທະມິດ ແລະຄູ່ພາຄີ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ ພາຍຫຼັງພຽງຢາງໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະສັ້ນ 8 ລູກ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ. ນີ້ແມ່ນການທົດລອງອາວຸດຮອບທີ 18 ຂອງພຽງຢາງ ໃນປີນີ້.
ກອງທັບສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນໂດຍການຍິງລູກສອນໄຟ ຂີປະນາວຸດ 8 ລູກ ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ແລະໄດ້ສະແດງກຳລັງດ້ວຍການຊ້ອມ ລົບຂອງເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ ເທິງທະເລເຫຼືອງ ຫຼືເອີ້ນກັນວ່າ ທະເລຕາ ເວັນຕົກໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ການທົດລອງນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເຫນືອ ເຊິ່ງຈະເປັນຄັ້ງທີ 7 ຂອງປະເທດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2006 ແລະເປັນຄັ້ງທໍາອິດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2017, ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຕອບກັບ ໂດຍການເສີມກໍາລັງປ້ອງກັນ ຊາດ ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ.