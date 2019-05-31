ຮ່າງກົດໝາຍຂອງລັດຖະສະພາສະຫະລັດສະບັບນຶ່ງ ທີ່ຈະທຳການລົງໂທດຕໍ່ບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ຊ່ວຍຈີນ ໃນການຂະຫຍາຍການຄວບຄຸມຂອງຕົນຢູ່ໃນເຂດທີ່ທະເລທີ່ພວມມີການຂັດແຍ້ງ ໃນເອເຊຍນັ້ນ ຈະພາໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ຄືນ ຖ້າຫາກຖືກຮັບຮອງເອົາ ໂດຍບໍ່ສາມາດຢຸດຢັ້ງກິດຈະກຳທາງທະເລຂອງຈີນໄດ້.
ຈີນອາດຈະທຳການລົງໂທດຂອງຕົນ ຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດຂອງສະຫະລັດ ຫຼືສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼືເຮັດໃຫ້ເປັນການຍາກຂຶ້ນທີ່ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ຈະເຂົ້າໄປເຮັດກິດຈະການໃນຈີນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານ. ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວຕື່ມວ່າຮ່າງກົດໝາຍທີ່ພວມໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຢູ່ໃນສະພາສູງດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ສາມາດປ່ຽນທິດທາງຂອງປັກກິ່ງຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ພວມມີການຂັດແຍ້ງໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ປັກກິ່ງໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດ ປະມານ 90 ເປີເຊັນ ຂອງທະເລຈີນໃຕ້ທີ່ກວ້າງ 3 ລ້ານ 5 ແສນກິໂລແມັດມົນທົນ. ນອກນັ້ນ ບຣູນາຍ ມາເລເຊຍ ຟີລິບປິນ ໄຕ້ຫວັນ ແລະຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ແຂ່ງກັນກັບຈີນ ອ້າງເອົາກຳມະສິດ ໂດຍສະເພາະແລ້ວການອ້າງກຳມະສິດກວມກັນ ໃນເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ. ນັບແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ ຈີນໄດ້ສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຂອງຫຼາຍໆປະເທດ ຍ້ອນໄດ້ຖົມດິນໃສ່ເກາະດອນນ້ອຍຕ່າງໆ ເພື່ອນຳໃຊ້ທາງດ້ານທະຫານ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນໄດ້ອ້າງປະຫວັດສາດ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນ ໃນການອ້າງເອົາອະທິປະໄຕຂອງຕົນ.
ທ່ານເຈ ບາຕົງບາກາລ ອາຈານສອນວິຊາການເດີນເຮືອທາງທະເລຂອງສາກົນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຟີລິບປິນ ກ່າວວ່າ “ຈີນແມ່ນຄາດວ່າ ຈະຕ້ອບໂຕ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ພວກເຂົາອາດຈະທຳການລົງໂທດຂອງຕົນຕໍ່ບໍລິສັດ ແລະທຸລະກິດຕ່າງໆ ຂອງສະຫະລັດ. ມັນຄ້າຍຄືກັນກັບວ່າ ຢ້ອນຄືນໄປສູ່ການທູດຂອງສັດຕະວັດທີ 19 ບ່ອນທີ່ການຕອບໂຕ້ຄືນ ແມ່ນເປັນປົກກະຕິວິໄສໃນສະໄໝກ່ອນ.”
ຮ່າງກົດໝາຍການລົງໂທດຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ແລະທະຈີນຕາເວັນອອກ ທີ່ຖືກນຳສະເໜີຢູ່ສະພາສູງເມື່ອວັນທີ 23 ພຶດສະພາຜ່ານມານັ້ນ ຈະລົງໂທດບໍລິສັດຕ່າງໆຂອງຈີນ ຫຼືສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ປະກອບສ່ວນຢູ່ໃນໂຄງການຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ ທັງສອງ. ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ຍັງເວົ້າວ່າ ໂຄງການຕ່າງໆແມ່ນຮວມທັງ ການຖົມດິນ ການສ້າງເກາະດອນທຽມ ແລະກໍ່ສ້າງຫໍປະພາຄານ.
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