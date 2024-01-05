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ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບເຮືອຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ເຮືອທີ່ແລ່ນເທິງໜ້ານ້ຳບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼືໂດຣນທະເລ ໄດ້ຖືກສົ່ງຈາກດິນແດນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ໃນເຢເມນ ປະມານ 50 ໄມລ໌ ເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນທາງເດີນເຮືອກ່ອນເກີດການລະເບີດຂຶ້ນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ແມ່ນໃຜຫຼືແມ່ນຫຍັງ ເປັນເປົ້າທີ່ພວກຮູຕີ ພະຍາຍາມຈະໂຈມຕີ ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ເຫດລະເບີດ ບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼືເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບໃດໆ.
“ບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍໃດໆ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປະພຶດທີ່ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ຫຼຸດລົງ” ພົນເຮືອໂທແບຣດ ຄູເປີ ຜູ້ບັນຊາການໜ່ວຍປະຕິບັດງານກອງທັບເຮືອສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ.
“ເສັ້ນທາງການເດີນເຮືອ ຢູ່ໃນຂົງເຂດນີ້ ແມ່ນແໜ້ນໜາຫຼາຍ” ພົນເຮືອໂທຄູເປີ ກ່າວຕື່ມ. “ການໂຈມຕີເຫຼົ່ານີ້ຂອງພວກຮູຕີ ແນ່ນອນ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງ ແລະຂັດກັບກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ ແລະເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ດັ່ງທີ່ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ກ່າວ ຕ້ອງຢຸດເຊົາໃນທັນທີ.”
ນັບແຕ່ເດືອນພະຈິກເປັນຕົ້ນມາ ພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີ 25 ຄັ້ງຕໍ່ກຳປັ່ນທີ່ແລ່ນຜ່ານທະເລແດງ ໂດຍອ້າງວ່າ
ກຳປັ່ນເຫຼົ່ານີ້ ມີການພົວພັນກັບອິສຣາແອລ ແລະການໂຈມຕີແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜຸນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ໃນເຂດກາຊາ.