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ກຸ່ມ​ກະ​ບົດຮູ​ຕີ ໂຈມ​ຕີ​ຄັງ​ອາ​ວຸດ ຂອງ​ຊາ​ອຸ​ດີ

ພວກຜູ້​ຄົນ​ພາ​ກັນ​ກວດ​ກາ ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ ​ໂດຍກອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ສົມ ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ຊາ​ອຸດີ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຊາ​ນາ​ອາ ​​ປະ​ເທດເຢ​ເມນ. 16 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ກຸ່ມ​ກະ​ບົດຮູ​ຕີ ໃນ​ເຢ​ເມນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້ໂຈມ​ຕີ​ຄັງ​ອາ​ວຸດ ໃນ​ເມືອງ Najran ທາງ​ພາກ​ໃຊ້​ຂອງ​ຊາ​ອຸ​ດີ.

ໂຄ​ສົກ​ຂອງກອງ​ກຳ​ລັງປະ​ສົມ​ ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ຊາ​ອຸ​ດີ ທີ່​ສູ້​ລົບ​ກັບກຸ່ມ​ກະ​ບົດຮູ​ຕີໃນ​ເຢ​ເມນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້ ແມ່ນ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ໂດ​ຣນ ຫຼື​ເຮືອ​ບິນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ ​ທີ່ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ລະ​ເບີດ​ໄປ​ຖິ້ມ​ໃສ່​ສະ​ຖານ​ທີ່ ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໂດຍ​ພວກ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ນັ້ນ.

ລາຍ​ງານຂອງຊ​າອຸ​ດີ ​ນັ້ນແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ ການ​ບາດ​ເຈັບລົ້ມ​ຕາຍ ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ເລີຍ.

ໃນວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ຊາ​ອຸ​ດີ ອ​າ​ຣາ​ເບຍ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ຕົນ​ໄດ້​ຍິງສະ​ກັດ​ກັ້ນ ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ 2 ລູກ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ກະ​ບົດຮູ​ຕີ ທີ່​ໄດ້​ຍິງ​ໄປຈາກ​ເຢເມນ ແລະ​ສາ​ມາດຍິງທຳ​ລາຍ​ລູກ​ນຶ່​ງໄດ້ ​ທີ່​ເມືອງ Taif ແລະ​ອີກ​ລູກ​ນຶ່ງ ທີ່​ເມືອງ Jiddah.

ກຸ່ມ​ກະ​ບົດຮູ​ຕີ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ ຕໍ່​ການ​ຍິງ​ຈະ​ຫຼວດ​ໃດໆ​ນັ້ນ.

ກຸ່ມ​ກະ​ບົດຮູ​ຕີ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຍຶດ​ເອົາ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ຂອງ​ເຢ​ເມນ ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2014 ໃນ​ການ​ສູ້​ລົບ ທີ່​ໄດ້​ຂັບ​ໄລ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເຢ​ເມນ ໄປ​ຍັງຊາ​ອູ​ດີ ອາຣາ​ເບຍ. ຊາວ​ອຸ​ດີ ຕອບໂຕ້​ດ້ວຍ​ການຕັ້ງກອງກຳ​ລັງປະ​ສົມ​ ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະໄດ້​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ ແລະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ທາງ​ທ​ະ​ຫານ​ອື່ນໆ ຕໍ່​ຕ້ານກຸ່ມ​ກະ​ບົດຮູ​ຕີ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2015 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ​ເຮັດ ໃຫ້​ວິ​ກິດ ກ​ານດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳຊຸດ​ໂຊມລົງ ໂດຍ​ທີ່​ພວ​ກ​ຜູ້​ຄົນ​ຈຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ຕ້ອງ ການ​ຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ທາງດ້ານ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ.

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