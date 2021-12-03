ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການປິດລັດຖະບານ

ສະພາສູງສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອຫລີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ມີການປິດລັດຖະບານ ແລະຈະມີທຶນໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບລັດຖະບານກາງ ໃນໄລຍະສັ້ນ ຈົນເຖິງວັນທີ 18 ກຸມພາ ຫຼັງຈາກທີ່ບັນດາຜູ້ນຳຂອງສະພາສູງ ໄດ້ຜ່ອນຄາຍການປະເຊີນໜ້າກັນຈາກທັງສອງພັກການເມືອງ ກ່ຽວກັບການສັ່ງໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນຂອງລັດຖະບານກາງ. ມາດຕະການດ້ານງົບປະມານດັ່ງກ່າວ ບັດນີ້ຈະຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ເພື່ອລົງນາມ ໃຫ້ເປັນກົດໝາຍ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ນຶ່ງວັນ ບັນດາຜູ້ນຳຂອງສະພາຕ່ຳ ໄດ້ປະກາດວ່າ ພວກເພິ່ນໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະໃຫ້ລັດຖະບານ ດຳເນີນງານຕໍ່ໄປ ໄດ້ຕື່ມອີກ 11 ອາທິດ ຊຶ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຢູ່ໃນລະດັບການໃຊ້ຈ່າຍໃນປັດຈຸບັນ ຂະນະດຽວກັນເພີ້ມທຶນຊ່ອຍເຫຼືອແກ່ພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຊາວອັຟການິສຖານ ມູນຄ່າ 7 ຕື້ໂດລາ.
ເມື່ອໃດທີ່ສະພາຕ່ຳ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງອະນຸມັດມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ໃນບໍ່ຊ້າກໍໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເພິ່ນລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາມາດຕະການຢ່າງວ່ອງໄວ.
“ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈທີ່ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ໃຊ້ຫົວຄິດດ້ວຍເຫດຜົນຕ້ອງຊະນະ. ລັດຖະ ບານຈະເປີດໄດ້ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂອບໃຈບັນດາສະມາຊິກຂອງຫໍສະພາແຫ່ງນີ້ ສຳລັບການນຳພວກເຮົາອອກຈາກຈຸດເກືອບຈະປິດລັດຖະບານທີ່ສາມາດຫລີກ ລ່ຽງໄດ້, ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນແລະມີການສູນເສຍຢ່າງຍິ່ງ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ ທ່ານຊັກ ຊູມເມີ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດນິວຢອກ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປ.
ສະພາສູງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍຄະແນນ 69 ຕໍ່ 28 ສຽງ.
ສ່ວນສະພາຕ່ຳທີ່ນຳພາໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຜ່ານມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍການລົງຄະແນນ 221 ຕໍ່ 212 ສຽງ. ການນຳຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກ ໃຫ້ລົງຄະແນນສຽງບໍ່ເຫັນດີ; ຄະແນນສຽງດຽວ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ເຫັນດີສຳລັບຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ແມ່ນມາຈາກສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທ່ານອາດຳ ຄິນຊິງເກີ (Adam Kinzinger).
ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ພາກັນຈົ່ມກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂໄລຍະສັ້ນນີ້ ແລະຖິ້ມໂທດໃສ່ພັກຝ່າຍຄ້ານສຳລັບການບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍປະຈຳປີ. ສະມາຊິກສະພາ ທ່ານນາງໂຣຊາ ເດີລໍໂຣ (Rosa DeLauro) ປະທານຂອງຄະນະກຳມະການຈັດສັນຂອງສະພາຕ່ຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມາດຕະການນີ້ ຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນ ກ່ຽວກັບຊຸດງົບປະມານທີ່ກວມເອົາທັງປີ ຈົນເຖິງເດືອນກັນຍາ.
ກ່ອນໜ້າການລົງຄະແນນສຽງ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງສະພາສູງ ແລະທ່ານສະແດງຄວາມບໍ່ຢ້ານ ທີ່ຈະມີການປິດລັດຖະບານ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ