ສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ມີກຳນົດທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງມາດຕາຕ່າງໆຂອງການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃຫ້ສະພາສູງ ສຳລັບການດຳເນີນຄະດີທີ່ຄາດວ່າຈະເລີ່ມຂຶ້ນໄວສຸດແມ່ນອາທິດໜ້າ.
ສະພາຕ່ຳໄດ້ຮັບຮອງມາດຕາການຟ້ອງຮ້ອງຕ່າງໆໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ປະທານສະພາຕ່ຳ, ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ໄດ້ເລື່ອນການສົ່ງມອບມັນ ໃນຂະນະທີ່ສະພາຕ່ຳ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຊັກຊວນໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳສະພາສູງ ຕົກລົງກັນ ເພື່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີ ການໃຫ້ການຈາກພິຍານໃໝ່ ໃນລະຫວ່າງ ການດຳເນີນຄະດີນັ້ນ.
ບັນຫາດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ. ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງທ່ານ ມິຈ໌ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ຄັດຄ້ານຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບ ການເອີ້ນພິຍານ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ມາໃນການດຳເນີນຄະດີ.
ທ່ານ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນຫໍລັດຖະສະພາ ແຄັບປິຕອລ ເມື່ອວັນອັງຄານວ່ານີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຈະຮັບມືກັບບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ພິຍານ ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມໃນລະຫວ່າງ ການດຳເນີນຄະດີນັ້ນ, ທັງສອງຝ່າຍຢາກຈະເອີ້ນພິຍານທີ່ເຂົາເຈົ້າຢາກໄດ້ຍິນນຳ.”
ທ່ານຍັງໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາຕ່ຳວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດໂຕ້ຖຽງວ່າ ກໍລະນີເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນແຂງແກ່ນ, “ແຕ່ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ອ່ອນແອຫຼາຍທີ່ສະພາສູງຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາຄວາມຈິງ.”
ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຖ້າສະພາສູງໄຂການດຳເນີນຄະດີໂດຍບໍ່ມີ ພິຍານ, ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ຈະເຫັນວ່າມັນເປັນ “ການປົກປິດທາງການເມືອງຢ່າງແທ້ຈິງ.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ຜູ້ນຳ ແມັກຄອນແນລ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນຢ້ານ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ເທັດຈິງບາງຢ່າງທີ່ຈະຖືກເປີດເຜີຍອອກມາ.”
ຫຼັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ບັນດາສະມາຊິກສະພາຈະດຳເນີນການເປັນຜູ້ພິພາກສາ ຈະນຳເອົາມາດຕາການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນໄປໃຫ້ສະພາສູງຂອງຫໍລັດຖະສະພາ ແຄັບປິຕອລ.