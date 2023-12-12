ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນໃນສະພາຕ່ຳແມ່ນກຳລັງດຳເນີນການລົງຄະແນນສຽງໃນທ້າຍອາທິດນີ້, ທີ່ຈະທຳການຟ້ອງຮ້ອງຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ. ແຕ່ວ່າພວກການນຳດັ່ງກ່າວຈະມີຄະແນນສຽງພຽງພໍເພື່ອຮັບຮອງເອົາມາດຕະການຫຼືບໍ່ນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ແນ່ນອນ.
ດ້ວຍການລົງຄະແນນສຽງ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະເກີດຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນນັ້ນ, ການຢັ່ງຫາງສຽງທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ລະບຸໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນຈຳນວນນ້ອຍເຊື່ອວ່າການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວຄວນດຳເນີນໄປໜ້າ, ແຕ່ແມ່ນກະທັ້ງຜູ້ທີ່ລະບຸຕົນເອງວ່າສະໜັບສະໜູນພັກຣີພັບບລີກັນ, ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ສຳລັບການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກຳລັງຫຼຸດລອຍໄປ.
ການສຳຫຼວດ, ທີ່ຖືກດຳເນີນຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດຢັ່ງຫາງສຽງ Morning Consult, ພົບວ່າປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ 44 ເປີເຊັນເຊື່ອວ່າການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນຄວນດຳເນີນໄປໜ້າ, ທຽບໃສ່ 40 ເປີເຊັນຜູ້ທີ່ເຊື່ອວ່າມັນບໍ່ຄວນ. ຜົນການຢັ່ງຫາງສຽງແມ່ນແຕກແຍກກັນຢ່າງຮຸນແຮງຕາມສາຍຂອງພັກການເມືອງ, ດ້ວຍພັກເດໂມແຄຣັດ 62 ເປີເຊັນເວົ້າວ່າການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນບໍ່ຄວນດຳເນີນໄປ, ໃນຂະນະທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນ 70 ເປີເຊັນເວົ້າວ່າມັນຄວນ. ຜູ້ສະໜັບສະໜູນພັກການເມືອງອິດສະຫຼະ 47 ເປີເຊັນເວົ້າວ່າການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວບໍ່ຄວນສືບຕໍ່, ດ້ວຍພຽງ 37 ເປີເຊັນເວົ້າວ່າມັນຄວນ.
ຂໍ້ມູນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ໂດຍລວມແມ່ນບໍ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫຼາຍ ກ່ຽວກັບ ການຟ້ອງກວ່າທີ່ມັນເຄີຍເປັນ. ການເຫັນດ້ວຍໂດຍລວມ 44 ເປີເຊັນ ກ່ຽວກັບ ການຟ້ອງຮ້ອງຂອງວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 47 ເປີເຊັນໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ. ໂດຍຄ້າຍຄືກັນໃນບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນພັກຣີພັບບລີກັນນັ້ນ, ຕົວເລກການສະໜັບສະໜູນໃນການສືບສວນສອບສວນ ໄດ້ຕົກລົງຈາກ 76 ເປີເຊັນເປັນ 70 ເປີເຊັນໃນໄລຍະດຽວກັນ.