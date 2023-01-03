ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 118 ຂອງລັດຖະສະພາສະຫະລັດຈະເປີດຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໂດຍທີ່ຄວາມສົນໃຈຂອງທຸກຄົນ ຈະເລັງໄປໃສ່ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ, ທ່ານເຄບວິນ ແມັກຄາທີ (Kevin McCarthy) ຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍ ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າ ທ່ານຈະສາມາດໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງພຽງພໍ ຈາກສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນດ້ວຍກັນ ຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເປັນປະທານສະພາຕ່ຳ ແລະເປັນຄົນທີສອງຢູ່ໃນຖັນແຖວຂອງການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ຫຼືບໍ່.
ທ່ານແມັກຄາທີ ອາຍຸ 57 ປີ ທີ່ໄດ້ສະແຫວງຫາການເປັນຜູ້ນໍາ ໃນສະພາທີ່ມີ 435 ບ່ອນນັ່ງນັ້ນ ມາເປັນເວລາຫລາຍປີ, ປັດຈຸບັນແມ່ນໃກ້ຈະຊະນະການເປັນປະທານສະພາ ແຕ່ຍັງບໍ່ແນ່ນອນທີ່ຈະໄດ້ຖືກຮັບປະກັນວ່າຈະໄດ້ຄະແນນສຽງສ່ວນຫລາຍທີ່ທ່ານ ຕ້ອງການ 218 ສຽງນັ້ນ ຫລືບໍ່.
ພວກສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ໄດ້ຊະນະສຽງສ່ວນຫຼາຍແບບສູສີ 222-213 ໃນການ ເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາທົ່ວປະເທດ ໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ ແລະຈະເຂົ້າຄວບຄຸມ ສະພາຕ່ຳແທນພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະປະທານສະພາຕ່ຳ, ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ (Nancy Pelosi) ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ກຳລັງຈະພົ້ນຕຳແໜ່ງ ແລະ ຖືກຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ຍ້ອນການແບ່ງອຳນາດກັນ 50-50 ກັບພັກຣີພັບບລິກັນ ໃນສະ ພາສູງ ໃນໄລຍະສອງປີທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ສູງກວ່າໃນເກືອບສອງເດືອນກ່ອນຫນ້ານີ້ ແລະຈະໄດ້ເປັນພັກທີ່ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍຄື ໄດ້ 51 ຕໍ່ 49 ບ່ອນນັ່ງ.
ທ່ານແມັກຄາທີ ເປັນຜູ້ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມທີ່ແຂງແກ່ນ ໄດ້ຊະນະ 188 ສຽງໃນກອງ ປະຊຸມພັກຣີພັບບລິກັນໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ, ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ກໍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານທີ່ຈະບັນລຸ 218 ສຽງ ຊຶ່ງເປັນສຽງສ່ວນຫຼາຍສຳລັບການລົງຄະແນນສຽງຕ່າງໆ.
ແຕ່ກຸ່ມພັກຣີພັບບລິກັນຂວາຈັດກຸ່ມນຶ່ງ ທີ່ມີຫ້າຄົນ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ຄັດຄ້ານການແຂ່ງຂັນຂອງທ່ານແມັກຄາທີ ໃນການເປັນປະທານສະພາຕ່ຳໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ອຸທິດ ຕົນຢ່າງພຽງພໍໃຫ້ແກ່ກິດຈະກຳແບບອະນຸລັກນິຍົມ.
ພວກຄັດຄ້ານ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານ ຕໍ່ທ່ານແມັກຄາທີ, ຊຶ່ງ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄະແນນບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເປັນຜູ້ມີສຽງສ່ວນຫລາຍ ຍ້ອນວ່າສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດທຸກຄົນ ຂ້ອນຂ້າງແນ່ນອນເລີຍວ່າ ຈະລົງຄະແນນສຽງເອົາຜູ້ນຳພັກທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງໃໝ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຮາຄີມ ແຈັຟຟຣີສ໌ (Hakeem Jeffries) ຈາກລັດນິວຢອກ.
ໃນຫຼາຍອາທິດຜ່ານມາ, ທ່ານແມັກຄາທີ ໄດ້ຈັດການສົນທະນາໂອ້ລົມເປັນຫຼາຍໆຄັ້ງກັບກຸ່ມສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ຄັດຄ້ານທ່ານ ເພື່ອພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກເຂົາເຈົ້າ.