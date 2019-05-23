ການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງສອງພັກການເມືອງ ທີ່ດົນໆເກີດຂຶ້ນເທື່ອນຶ່ງ ລະຫວ່າງ ທຳ
ນຽບຂາວ ກັບ ສະພາຕ່ຳ ເພື່ອເຮັດຂໍ້ຕົກລົງອັນກວ້າງຂວາງ ກ່ຽວກັບ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ
ນັ້ນ ໄດ້ພັງທະລາຍລົງໃນວັນພຸດວານນີ້ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່
ວ່າຈະຢຸດເຮັດວຽກກັບພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່ຽວກັບ ການອອກກົດໝາຍ ນອກຈາກວ່າເຂົາ
ເຈົ້າຈຈະຢຸດການກວດສອບລັດຖະບານຂອງທ່ານ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຈັບມືກັບບັນດາສະມາ
ຊິກສະພາ ຫຼື ນັ່ງໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ທີ່ມີກຳນົດຈັດຂຶ້ນກັບພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນສະ
ພາຕ່ຳໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້, ອີງຕາມຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ທ່ານໄດ້ຕຳໜິປະທານສະພາຕ່ຳທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ຢ່າງແຮງ ສຳລັບຄຳເຫັນ
ຂອງເພິ່ນ, ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ທີ່ກ່າວຫາທ່ານ ທຣຳ ວ່າ “ປິດບັງຄວາມ
ຈິງ.”
ທ່ານ ທຣຳ ທີ່ເຫັນໄດ້ວ່າບໍ່ພໍໃຈນັ້ນ ໄດ້ຍ່າງໜີ ຫຼັງຈາກສາມນາທີ ອອກໄປສວນກຸຫຼາບ
ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຮີບເລັ່ງວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ປິດບັງ
ຄວາມຈິງ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຫາພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່ຽວກັບ ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ
ເພື່ອປຶກສາຫາລື “ຄຳວ່າ” ການຟ້ອງຮ້ອງ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ບອກທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ແລະ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍໃນສະພາສູງ
ທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ວ່າ ທ່ານຢາກເຮັດຂໍ້ຕົກລົງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຫຼາຍ ກວ່າທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້
ເຮັດ, ແຕ່ “ເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ພາຍໃຕ້ສະຖານະການແນວນີ້. ສະນັ້ນຢຸດການ
ສືບສວນສອບສວນທີ່ຫຼອກລວງນີ້ກ່ອນ.”
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ, ເວລາທີ່ຢູ່ສວນກຸຫຼາບນັ້ນ, ໄດ້ເອີ້ນການສືບສວນສອບສວນດົນ
ສອງປີຂອງໄອຍະການພິເສດທ່ານ ໂຣເບີດ ມັລເລີ ວ່າ “ເປັນການພະຍາຍາມທີ່ຈະ
ໂຄ່ນລົ້ມປະທານາທິບໍດີແຫ່ງ ສະຫະລັດ.”
ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວກາງແຈ້ງດັ່ງກ່າວ, ທີ່ຈັດຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດບາດກ້າວຫ່າງຈາກ
ຫ້ອງການຂອງປະທານາທິບໍດີນັ້ນ, ເຫັນໄດ້ຊັດວ່າໄດ້ວາງແຜນລ່ວງໜ້າດົນພໍ ເພື່ອໃຫ້
ເວລາໃນການພິມປ້າຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າແທ່ນກ່າວຄຳປາໄສ ທີ່ໄດ້ກ່າວປະນາມການສືບ
ສວນສອບສວນຂອງ ທ່ານ ມັລເລີ ວ່າເປັນການເສຍເວລາ ແລະ ເງິນ ທີ່ມີຜົນອອກມາ
ວ່າ “ບໍ່ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຫຼືບໍ່ມີການຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ.”
ທ່ານ ຊູເມີ ແລະ ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ, ໃນເວລາຕໍ່ມາຢູ່ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາແຄັບປິຕອລ
ຮິລ, ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການຍ່າງອອກຈາກໂຕະປະ
ຊຸມ ເພື່ອເປັນເຫດຜົນສຳລັບການບໍ່ຢາກເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ