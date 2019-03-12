ປະທານສະຕ່ຳສະຫະລັດ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ກ່າວວ່າ ການທີ່ຈະເລີ້ມ
ຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳນັ້ນ ແມ່ນວ່າ
“ທ່ານ ບໍ່ກຸ້ມຄ່າ.”
ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບໜັງສືພິມ Washington Post ທີ່ອອກໃນວັນຈັນວານນີ້
ທ່ານນາງເພໂລຊີ ເອີ້ນທ່ານທຣຳ ວ່າ ໃນທາງຈັນຍາບັນ ແລະຄວາມສະຫຼຽວ
ສະຫຼາດຂອງທ່ານນັ້ນແລ້ວ ກໍແມ່ນວ່າ ບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວ.
ແຕ່ວ່າ ຄະນຳກຳມະການສະພາຕ່ຳ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ລິເລີ້ມ
ການສືບສວນຢ່າງເປັນລຳດັບ ຕໍ່ທ່ານທຣຳ, ການໂຄສະນາຫາສຽງ ແລະການເຮັດ
ທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ທ່ານນາງເພໂລຊີ ໄດ້ຕອບຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບການຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍທີ່ອ້າງເຖິງການທີ່ທ່ານນາງ ໄດ້ເຫັນຜົນກະທົບ
ໃນທາງລົບຕໍ່ປະເທດຊາດ.
“ການຟ້ອງຮ້ອງ ແມ່ນເປັນການສ້າງຄວາມແຕກແຍກຂອງປະເທດ ນອກຈາກວ່າ
ຈະມີນ້ຳໜັກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ຈາກທັງ
ສອງພັກການເມືອງ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ຄວນເດີນໄປຕາມເສັ້ນທາງນັ້ນ
ເພາະວ່າມັນສ້າງຄວາມແຕກແຍກໃຫ້ປະເທດຊາດ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານນາງ
ບອກກັບໜັງສືພິມ Washington Post.
ເວລາມີການຖາມກ່ຽວກັບສະພາບການທາງການເມືອງໃນປັດຈຸບັນນີ້ວ່າ ມີການ
ແບ່ງແຍກຫຼາຍທີ່ສຸດບໍ່ ທີ່ທ່ານນາງໄດ້ປະສົບພົບມາ ໃນໄລຍະທີ່ທ່ານນາງຮັບໜ້າທີ່
ໃນວໍຊີງຕັນ ນັ້ນ? ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ ແມ່ນແລ້ວ ແລະໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນ ສະຖານະ
ການກ່ຽວກັບທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານນາງເອີ້ນ ພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນລັດຖະສະພາວ່າ
“ສາມາດເຮັດໄດ້.”
ປະທານສະພາຕ່ຳໄດ້ກ່າວວ່າ ຈຸດເພັ່ງເລັ່ງຂອງທ່ານນາງ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020
ດ້ວຍການມອງເຂົ້າໃສ່ ການຍຶດເອົາສະພາສູງ ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ, ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້
ພັກຂອງທ່ານນາງທີ່ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມທັງສະພາຕ່ຳນຳ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ພັກເດໂມແຄຣັດ
ກັບຄືນສູ່ທຳນຽບຂາວອີກ.
ທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍທັງ 3 ຢ່າງນັ້ນ ແມ່ນມັນສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພັກເດ
ໂມແຄຣັດ ຊະນະທ່ານທຣຳ ຍ້ອນອັນທີ່ທ່ານນາງເອີ້ນວ່າ ການບໍ່ໃຫ້ກຽດເຄົາລົບ
ຕໍ່ຄຸນຄ່າຂອງປະເທດແລະລັດຖະທຳມະນູນ, ພ້ອມດຽວກັນກັບການໃຫ້ຄວາມໝັ້ນ
ໝາຍຕໍ່ອົງການເນໂຕ ແລະຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ ກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດນັ້ນ.
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