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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພັກຣີພັບບລິກັນໃນສະພາຕໍ່າ ຟ້ອງໃຫ້ມີການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງ ລູກຊາຍ ແລະ ນ້ອງຊາຍ ຂອງທ່ານໄດເດັນ

ແຟ້ມພາບ - ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ,​ ຂວາ, ແລະ ລູກຊາຍຂອງທ່ານ ຮັນເຕີ ໄບເດັນ ເດີນທາງມາຮອດ Fort McNair ໃນວໍຊິງຕັນ 25 ມິຖຸນາ 2023.
ແຟ້ມພາບ - ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ,​ ຂວາ, ແລະ ລູກຊາຍຂອງທ່ານ ຮັນເຕີ ໄບເດັນ ເດີນທາງມາຮອດ Fort McNair ໃນວໍຊິງຕັນ 25 ມິຖຸນາ 2023.

ບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນໃນສະພາໄດ້ອອກໝາຍເອີ້ນ ໄປຍັງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ເອພີ. ມັນເປັນບາດກ້າວທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາ ໃນການສືບສວນການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ຖືກຄັດຄ້ານຢ່າງແຂງຂັນໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ກຳລັງທົດສອບຂອບເຂດອຳນາດໃນການຄວບຄຸມຂອງລັດຖະສະພາ. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງປະທານຄະນະກຳມະການກວດກາຂອງສະພາຕ່ຳ ທ່ານເຈມສ໌ ໂຄເມີ ເພື່ອຮ້ອງຟ້ອງທ່ານ ຮັນເຕີ ລູກຊາຍຂອງປະທານາທິບໍດີພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະທ່ານເຈມສ໌ ນ້ອງຊາຍຂອງທ່ານ, ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ພັກຣີພັບບລິກັນ ພະຍາຍາມຫາທາງເອົາຜິດ ໃນການສືບສວນທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາເກືອບປີ. ໝາຍສານໄດ້ຖືກສົ່ງອອກ ໃນຕອນບ່າຍວັນພຸດວານນີ້. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ພັກຣີພັບບລີກັນຍັງບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍຫຼັກຖານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງປະທານາທິບໍດີ ໃນການກະທຳຜິດໃດໆ. ທຳນຽບຂາວ ແລະ ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງຄອບຄົວ ໄບເດັນ ໄດ້ອອກມາປະຕິເສດການສືບສວນດັ່ງກ່າວນີ້ ວ່າເປັນກົນອຸບາຍທາງການເມືອງ ທີ່ແນໃສ່ທຳຮ້າຍທ່ານ ໄບເດັນ.

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