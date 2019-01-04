ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະພວກຜູ້ນຳລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ມີກຳນົດທີ່ຈະພົບປະກັນ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວ່າ ຈະຍຸຕິການປິດລັດຖະບານຊຶ່ງກ້າວເຂົ້າສູ່ອາທິດທີສາມແລ້ວນັ້ນໄດ້ແນວໃດ.
ການພົບປະດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກສະມາຊິກລັດຖະສະພາຊຸດໃໝ່ ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນອັນຊຶ່ງໃນເວລານີ້ ແມ່ນສະພາຕ່ຳທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ສະພາຕ່ຳສະຫະລັດໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍເພື່ອໃຫ້ເປີດລັດຖະບານຄືນ.
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແນວໃດກໍຕາມ ບໍ່ໄດ້ຮວມເອົາເງິນ 5 ຕື້ໂດລາທີ່ປະທານາທິບໍດີຕ້ອງການ ເພື່ອສ້າງກຳແພງ ຢູ່ຊາຍແດນສະຫະລັດຕິດກັບເມັກຊິໂກ.
ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ກ່າວຫລັງຈາກທ່ານນາງສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໃນຖານະປະທານສະພາຕ່ຳຄົນໃໝ່ວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ເຮັດກຳແພງ.”
ທ່ານນາງໄດ້ສະເໜີແນະວ່າ ເງິນຄວນຈະຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນດ້ານເທັກໂນໂລຈີກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຊາຍແດນ ແລະຈ້າງເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາຍແດນຕື່ມ.
ຜູ້ນຳຂອງພັກຣີພັບບລີກັນໃນສະພາສູງ ທ່ານມິຈ ແມັກຄອນແນລ ເອີ້ນຮ່າງກົດໝາຍຂອງສະພາຕ່ຳ ທີ່ຈະຍຸຕິການອັດລັດຖະບານນັ້ນວ່າ ເປັນ “ລະຄອນການເມືອງ” ທັງໆທີ່ສະພາສູງ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍແບບດຽວກັນໃນເດືອນແລ້ວ.
ຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາຕ່ຳ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປີດລັດຖະບານກາງຄືນ ແລະໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ໄປຈົນຮອດເດືອນກຸມພາ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານທຣຳເອງ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄຳວ່າ “ວີໂຕ້” ຫຼືຢັບຢັ້ງຮ່າງກົດໝາຍນີ້ກໍຈິງ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວຄົນອື່ນໆໄດ້ເວົ້າຈັ່ງຊັ້ນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງກ່າວວ່າປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກຜູ້ນຳຂອງພັກເດໂມແຄຣັດວ່າ ທ່ານຈະຖືກເບິ່ງຄືວ່າ“ເປັນຄົນໂງ່” ຖ້າຫາກທ່ານຍຸຕິການປິດລັດຖະບານ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່ຽວກັບການປິດລັດຖະບານໃນເວລານີ້.
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