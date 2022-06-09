ສະພາຕ່ຳໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍຄວບຄຸມປືນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນວັນ ພຸດວານນີ້ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຍິງສັງຫານໝູ່ໃນເມືອງບັບຟາໂລ, ລັດນິວຢອກ ແລະ ຢູວາລເດ, ລັດເທັກຊັສ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເພີ້ມຂີດຈຳກັດອາຍຸຂຶ້ນອີກ ສຳລັບການຊື້ປືນເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດ ແລະຫ້າມຂາຍຝັກລູກປືນທີ່ມີຄວາມສາມາດຍິງໄດ້ຫລາຍກ່ວາ 15 ລູກ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ນິຕິກຳດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຮອງເອົາດ້ວຍຄະແນນ 223 ຕໍ່ 204 ສຽງ ຊຶ່ງເກືອບວ່າ ເປັນໄປເປັນຕາມສາຍຂອງພັກ. ມັນເກືອບບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະກາຍເປັນກົດ ຫມາຍເລີຍ ຍ້ອນວ່າ ສະພາສູງສືບຕໍ່ເຈລະຈາທີ່ສຸມໃສ່ການປັບປຸງໂຄງການ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບຈິດ, ເພີ້ມການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ປັບປຸງການກວດສອບປະຫວັດ. ແຕ່ຮ່າງກົດໝາຍຂອງສະພາຕ່ຳໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາພັກເດໂມແຄຣັດ ມີໂອກາດໃນການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພະຈິກປີນີ້ ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຢືນຢູ່ຈຸດໃດໃນດ້ານນະໂຍ ບາຍທີ່ການຢັ່ງຫ່ງສຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
"ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຊີວິດທຸກໆຄົນໄວ້ໄດ້, ແຕ່ພຣະເຈົ້າເອີຍ, ພວກເຮົາ ບໍ່ຄວນພະຍາຍາມເຮັດແນວນັ້ນບໍ? ອາເມຣິກາ, ພວກເຮົາໄດ້ຍິນສຽງຂອງທ່ານ, ແລະໃນມື້ນີ້ ຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ພວກເຮົາໄດ້ເອົາມາດຕະການຕາມທີ່ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດແລ້ວ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງ ເວໂຣນິກາ ແອສໂກບາ (Veronica Escobar), ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດເທັກຊັສ. ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າໃຜຢູ່ກັບເຈົ້າ ແລະໃຜບໍ່ຢູ່."
ການຊຸກຍູ້ດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກຄະນະກຳມະການສະພາຕ່ຳ ໄດ້ຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການທີ່ສະເທືອນໃຈ ຈາກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ໃນເຫດການຍິງສັງຫານໝູ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອມໍ່ໆນີ້, ລວມທັງເດັກຍິງອາຍຸ 11 ປີ, ນາງເມຍ ເຊີຣີລໂລ (Miah Cerrillo) ທີ່ໄດ້ເອົາເລືອດຂອງໝູ່ ຮ່ວມຫ້ອງຮຽນທີ່ຕາຍໄປ ມາທາໃສ່ຕົນເອງ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຖືກຍິງຢູ່ໃນ ໂຮງຮຽນປະຖົມຢູວາລເດ.
ວົງຈອນຂອງການຍິງສັງຫານໝູ່ໃນສະຫະລັດ ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ລັດຖະສະພາເອົາມາດຕະການໃດໆ. ແຕ່ການຍິງສັງຫານເດັກນ້ອຍ 19 ຄົນ ແລະຄູສອນ 2 ຄົນໃນເມືອງຢູວາລເດ ໄດ້ຟື້ນຟູຄວາມພະຍາຍາມໃນທາງທີ່ມີບັນດາສະມາຊິກສະພາຈາກທັງສອງພັກ ກ່າວເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບມືກັບມັນ.
ທ່ານຈິມ ຈໍແດນ, ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດໂອຮາຍໂອກ່າວວ່າ "ຄໍາຕອບບໍ່ແມ່ນການທໍາລາຍສະບັບດັດແກ້ຄັ້ງທີສອງຂອງລັດຖະ ທຳມະນູນ, ແຕ່ວ່າ ຈຸດນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດຢາກຈະກ້າວໄປເຖິງ."
ວຽກງານເພື່ອຊອກຫາຈຸດທີ່ເຫັນພ້ອມນຳກັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນດຳເນີນໄປຢູ່ໃນສະພາສູງ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ 10 ຄົນເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ຮັບການລົງນາມໃຫ້ເປັນກົດໝາຍໄດ້. ສະມາ ຊິກສະພາສູງ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະພັກຣີພັບບລີກັນເກືອບ 10 ຄົນ ໄດ້ພົບປະກັນ ແບບສ່ວນຕົວເປັນເວລານຶ່ງຊົ່ວໂມງໃນວັນພຸດວານນີ້ ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າຈະ ບັນລຸໄດ້ກອບສຳລັບນິຕິກຳທີ່ມີການປະນີປະນອມກັນພາຍ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ກ່າວວ່າ ຕ້ອງໄດ້ມີການສົນທະນາເພີ່ມເຕີມອີກ ກ່ຽວກັບແຜນການທີ່ຄາດວ່າຈະສະເຫນີຂັ້ນຕອນເລັກນ້ອຍ.
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