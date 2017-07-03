ການລົງຄະແນນສຽງຢູ່ສະພາຕໍ່າ ອີງຕາມຄຳໜັ້ນສັນຍາໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ

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ສະພາຕໍ່າໄດ້ເອົາບາດກ້າວເທື່ອທຳອິດ ໃນວັນພະຫັດອາທິດແລ້ວນີ້ ເພື່ອປະຕິບັດ
ຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາ 2 ຂໍ້ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງປະທານາທິ ບໍດີທຣໍາ ຄືລົງ
ໂທດໜັກຂຶ້ນຕໍ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ທີ່ກັບຄືນມາສະຫະລັດອີກ ຫລັງຈາກ
ຖືກເນລະເທດແລ້ວ ແລະຕັດການຊ່ວຍເຫລືອຂອງລັດຖະ ບານກາງຕໍ່ອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ
ບັນດາເມືອງທີ່ໃຫ້ບ່ອນພັກພາອາໄສ ແກ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື
ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມື
ອງ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ປະຈຳລັດຖະສະພາ Katherine
Gypson ຈະສຳຫຼວດເບິ່ງວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງປະທາ
ນາທິບໍດີທຣໍາມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດຕໍ່ບັນດາຄອບຄົວຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະພວກຄົນເຂົ້າ
ເມືອງທີ່ຜິດກົດໝາຍຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ. ກິ່ງສະຫວັນຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານ.
ອະດີດຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວວ່າ ນາງ Sarah
Root ຕາຍ ເພາະວ່າບໍ່ມີການປະຕິບັດກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ.
“ເດັກນ້ອຍອີກຄົນນຶ່ງ ຈະສະລະຊີວິດຕໍ່ທີ່ບູຊາ ຍ້ອນການເປີດຊາຍແດນ.”
ນາງ Root ແມ່ນນັກຮຽນທີ່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບໃໝ່ໆຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ເວລານາງ
ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍຜູ້ນຶ່ງ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ຂັບລົດໃນຂະນະ
ເມົາເຫລົ້າຕຳນາງ.
ທ່ານນາງ Michelle Root ທີ່ລູກສາວ ຖືກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ຂັບລົດຕຳ
ຕາຍ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຍິນຍອມ ແລະປ່ອຍເລື່ອງນີ້ໄປໂດຍປາດສະຈາກ
ການຕໍ່ສູ້ ທີ່ນາງຄວນຈະໄດ້ຮັບ.”
ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີຫລັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍເຮັດ
ຄວາມຜິດຫລາຍຂຶ້ນ ນາງ Root ແລະບັນດາຄອບຄົວອື່ນໆແມ່ນໄດ້ຮັບການປອບໃຈ ໂດຍການລົງໂທດທີ່ໜັກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ທ່ານນາງ Michelສຳ Root ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຢາກຈະເຫັນຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດ
ກົດໝາຍອີກຄົນນຶ່ງກະທຳຄວາມຜິດ ແຕ່ມັນຈະບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່
ຢາກຈະເຫັນ ມີຄົນຂັບລົດເມົາເຫລົ້າອີກ ຕຳຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຕາຍ ແຕ່ມັນຈະບໍ່ເປັນ
ຄວາມຈິງ. ເພາະສະນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາບາດກ້າວ."
ຮ່າງກົດໝາຍລົງໂທດພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຖືກເນລະເທດ ທີ່ໄດ້ກັບຄືນມາສະຫະລັດ
ແລະອີກສະບັບນຶ່ງ ລົງໂທດບັນດາເມືອງທີ່ໃຫ້ບ່ອນພັກພາອາໄສແກ່ພວກຄົນເຂົ້າ
ເມືອງຜິດກົດໝາຍນັ້ນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມທີ່ ຕໍ່ປະທາ ນາທິບໍດີ
ທຣໍາ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ເຊື້ອເຊີນພວກຄອບຄົວຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄປຍັງທຳ ນຽບຂາວ
ແລະໄດ້ສົ່ງລັດຖະມົນຕີຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດໄປລັດ
ຖະສະພາ.
ທ່ານ John Kelly ລັດຖະມົນຕີ ຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ກ່າວ
ວ່າ “ສຳລັບບັນດາຄອບຄົວ ແລະຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກໍ່ອາ
ຊະຍາກຳຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ເມືອງທີ່ໃຫ້ບ່ອນພັກພາອາໄສ ບໍ່
ມີຫຍັງ ແຕ່ເປັນບ່ອນປອດໄພ.”
ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍແມ່ນອາໄສການຄຸ້ມຄອງຂອງເມືອງຕ່າງໆທີ່ໃຫ້ບ່ອນ
ພັກພາອາໄສ ທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕໍ່າໄດ້ໂຕ້ຖຽງ.
ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ Andriano Espaillat ຈາກລັດ New York ກ່າວວ່າ “ມັນ
”ເປັນລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ຄົນຜູ້ທີ່ບົວລະບັດຄອບຄົວຂອງພວກ
ເຮົາ ເກັບຜົນລະປູກພວກເຮົາ ຮັກສາບົວລະບັດພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຮົາ. ນີ້ແມ່ນຮ່າງ
ກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານຊາວອາເມຣິກັນ.”
ແລະເຂົາເຈົ້າກ່າວສວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍອີກສະບັບນຶ່ງນັ້ນ ແມ່ນຈຳແນກກີດກັນຕໍ່ຜູ້
ຊຶ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເປັນຄົນເຂົ້າເມືອງບໍ່ມີເອກກະສານແຕ່ປະຕິບັດຕາມກົດ
ໝາຍ.
ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ Luis Gutierrez ຈາກລັດ Illinois ກ່າວວ່າ “ເບິ່ງເບິ່ງດຸວ່າ
ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ເຮັດຫຍັງ? ສົ່ງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຄຸກ 20 ປີໃນຄວາມພະຍາຍາມກັບ
ມາຢ້ຽມຢາມລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ເວລາພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ຈະຖືກຂັດຂວາງຫຼືບໍ່ໂດຍກົດໝາຍໃໝ່ ນັ້ນ
ແມ່ນຍັງເປັນຄຳຖາມຢູ່.
ນາງ Molly Gill ຈາກຄອບຄົວ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານຄ່າແຮງງານຂັ້ນພື້ນຖານ ກ່າວວ່າ
“ມັນຈະມີປະສິດທິຜົນຫລາຍຂຶ້ນ ຢ່າງເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າ ຜູ້ຄົນຈະຖືກຈັບໄດ້
ໃນຂະນະທີ່ລັກເຂົ້າມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຫລາຍກວ່າການຂົ່ມຂູ່ເຂົາເຈົ້າດ້ວຍ
ການລົງໂທດເປັນເວລາດົນນານ ທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ເລື່ອງເລີຍ”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕໍ່າພັກຣີພັບບລິກັນກ່າວວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ ແມ່ນການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນຄຳໝັ້ນ
”ສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ ໃນລະຫວ່າງໂຄສະນາຫາສຽງເປັນປະທານາທິບໍ ດີຂອງທ່ານ.
ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ Scott Desjarlais ຈາກລັດ Tennessee ກ່າວວ່າ “ປະທາ
ນາທິບໍດີທຣໍາ ກຳລັງປາບປາມ ການກະທຳຄວາມຜິດຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ
ການຂ້າມຊາຍແດນຜິດກົດໝາຍກຳລັງຫລຸດລົງແລະການຈັບກຸມ ແລະເນລະ
ເທດຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍແມ່ນສູງຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່ຊາວອາເມຣິກັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ໃນເດືອນພະຈິກປີກາຍນີ້.”
ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງແຜນການ ປະທານາທິບໍດີຍັງບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ
ເທື່ອ ແລະຍັງເຫລືອອີກບໍ່ພຽງເທົ່າໃດອາທິດ ກ່ອນຈະຮອດການໄປພັກ ຜ່ອນລະດູ
ຮ້ອນແລ້ວ ບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວ ໃນການປະ
ຕິບັດກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງນີ້ ເປັນໄຊຊະນະທີ່ສຳຄັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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