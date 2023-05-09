ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ປະຕິບັດຕາມການຂໍຮ້ອງຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ສຳລັບລາຍງານເຕັມສະບັບ ຂອງລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ກ່ຽວກັບ ການຖອນຕົວຂອງ ສະຫະລັດ ອອກຈາກ ອັຟການິສຖານ.
ຮອງໂຄສົກຄົນສຳຄັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ວີແດັ້ນ ພາແທລ (Vedant Patel) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກທີ່ເຖິງແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການລາຍງານລັບໃນຊ່ອງເຄເບິລ ທີ່ບໍ່ເຫັນດ້ວຍພ້ອມກັບບົດສະຫຼຸບທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຄະນະກຳມະການພົວພັນຕ່າງປະເທດສະພາຕ່ຳໄດ້ສືບຕໍ່ການດຳເນີນການທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ບໍ່ມີໝາກຜົນນີ້.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງກວດກາຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ລັດຖະສະພາຕ້ອງການເພື່ອເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງປົກປ້ອງຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ປະທານຄະນະກຳມະການພົວພັນຕ່າງປະເທດສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ໄມເກິລ ແມັກຄອລ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ໃຫ້ເປີດເຜີຍລາຍງານຫຼັງຈາກການດຳເນີນງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງການຖອນຕົວຂອງ ສະຫະລັດ ອອກຈາກ ອັຟການິສຖານ ເມື່ອເດືອນສິງຫາ 2021.