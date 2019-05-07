ສະມາຊິກລັດຖະສະພາພັກເດໂມແຄຣັດກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຟື້ນຟູການສືບສວນ
ກ່ຽວກັບການຮັບມື ຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ຕໍ່ພາຍຸເຮີຣິເຄນ Maria.
ໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 2017 ພາຍຸດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພັດຜ່ານເກາະ Virgin ສະຫະລັດ ແລະ
Puerto Rico ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານປະມານ 3,000 ຄົນ ໃນ Puerto Ricoແລະປະຖິ້ມໄວ້
ຊຶ່ງຄວາມຫາຍະນະ ຊາກຫັກພັງ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ບາງພາກສ່ວນ ຂອງດິນແດນສະຫະລັດ ທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ ແຫ່ງນີ້ ແມ່ນຍັງຂາດການ
ໃຫ້ບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານ ທີີ່ຮວມທັງ ນຳດື່ມນ້ຳໃຊ້ທີ່ສະອາດ ແລະໄຟຟ້າ.
ຄະນະກຳມະການກຳກັບຄວບຄຸມດູແລ ຂອງສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທີ່ນຳພາໂດຍ
ທ່ານ Elijah Cummings ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍໄປຍັງທຳນຽບຂາວ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການບໍລິຫານຈັດການສຸກເສີນຂອງລັດຖະບານກາງ,
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົ່ງບັນທຶກຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຮັບມື ຕໍ່ພາ ຍຸດັ່ງກ່າວ.
“ໃນຮອບ 2 ປີ ຜ່ານມາ ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ລາຍງານໃດໆ ຕໍ່ຄະນະ
ກຳມະການ ກ່ຽວກັບການຮັບມື ທີ່ຂີ້ຮ້າຍຂອງລັດຖະບານ,” ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນເນື້ອໃນ
ຂອງຈົດໝາຍ.
ມັນຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ແມ່ນໄດ້ “ປະຕິ
ເສດ” ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນການຮ້ອງຮຽນນີ້.
ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ປະຕິກິລິຍາຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍ ໂນລ ທຣຳ
ຕໍ່ ພາຍຸເຮີຣິເຄນ Maria ແມ່ນເປັນແບບວ່າບໍ່ສົນໃຈ ແລະຕ້ອງຕິຕໍ່ລັດຖະບານເປີໂຕຣິໂກ
ໃນອັນທີ່ທ່ານເບິ່ງຄືວ່າ ຂາດຄວາມບໍ່ຮູ້ບຸນຄຸນ ຕໍ່ການບໍລິຫານຈັດການ ຕໍ່ເຫດການ
ດັ່ງກ່າວ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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