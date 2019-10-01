ບັນດາສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ກຳລັງເຄື່ອນໜ້າຕໍ່ໄປໃນ
ການສອບຖາມເລື້ອງການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ດ້ວຍການອອກ
ໝາຍຮຽກ ຂໍເອກກະສານຕ່າງໆ ຈາກທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວ ແລະລັດຖະມົນຕີວ່າ
ການຕ່າງປະເທດ ຂອງທ່ານທຣຳ ພ້ອມກັນນັ້ນ ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ຈັດການພິຈາລະນາຮັບ
ຟັງຄຳໃຫ້ການ ຂອງບັນດາອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນພົວພັນໃນນະໂຍບາຍການ
ຕ່າງປະເທດ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບຢູເຄຣນ ຂຶ້ນໃນສັບປະດານີ້.
ບັນດາຫົວໜ້າແຕ່ລະຄະນະກຳມະການຂອງສະພາຕ່ຳ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນເລື້ອງ ການ
ພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ ການສືບລັບ ແລະການກວດກາ ໄດ້ໃຫ້ເວລາແກ່ ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ຈົນຮອດວັນພະຫັດ ຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອໃຫ້
ນຳເອົາເອກກະສານທັງຫຼາຍ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບການສືບສວນທີ່ໄດ້ລິເລີ້ມຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່
ມີຜູ້ແຈ້ງຄວາມຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້
“ໃຊ້ອຳນາດໃນຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ຊັກຊວນໃຫ້ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາແຊກແຊງ ການ
ເລືອກຕັ້ງ ສະຫະລັດ ໃນປີ 2020.”
ບັນດາປະທານຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ໂດຍມີ ທ່ານແອລີອັອດ ເອັນໂຈລ ທ່ານ
ແອດຳ ຊີຟ ແລະທ່ານອີໄລຈາ ຄຳມິງສ໌ ຍັງໄດ້ອອກໝາຍຮຽກ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃຫ້
ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທຣຳ ຄືທ່ານຣູດີ ຈູລີອານີ ເຊັ່ນກັນ ໂດຍກຳນົດ
ວັນເສັ້ນຕາຍ ໃສ່ວັນທີ 15 ເດືອນຕຸລາ ນີ້.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຂຽນໃນໝາຍຮຽກວ່າ “ມີບັນທຶກທີ່ເປີດເຜີຍຫຼາຍ
ຂຶ້ນນັບມື້ ລວມທັງຄຳຖະແຫລງຂອງທ່ານເອງ ທີ່ບົ່ງຊີ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ພ້ອມກັບ
ທ່ານເອງ ແລະຄົນອື່ນໆ ປາກົດວ່າໄດ້ກົດດັນລັດຖະບານຂອງຢູເຄຣນ ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນ
ການສືບສວນສອງເລື້ອງ ໂດຍເຫດຜົນທາງດ້ານການເມືອງ. ເລື້ອງທີນຶ່ງ ແມ່ນການດຳ
ເນີນຄະດີ ພວກຊາວຢູເຄຣນ ຜູ້ທີ່ສະໜອງຫຼັກຖານທີ່ເປັນໂທດ ຕໍ່ປະທານຄະນະ
ໂຄສະນາຫາສຽງ ທ່ານ ພອລ ມານາຟອດ ຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຖືກສານຕັດສິນວ່າ
ມີຄວາມຜິດ. ເລື້ອງທີສອງ ພົວພັນກັບອະດີດຮອງປະທາທິບໍດີ ໂຈເສັບ ອາຣ ບາຍເດັນ
ຈູເນຍ ຜູ້ທີ່ກຳລັງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 2020 ກັບປະທານາທິບໍດີ
ທຣຳ ຢູ່ນັ້ນ.”
ບັນດາປະທານທັງຫຼາຍ ຮຽກຮ້ອງເອົາ ຂໍ້ຄວາມທີ່ສົ່ງຫາກັນ ບັນທຶກໂທລະສັບ ແລະ
ການສື່ສານນຳກັນອື່ນໆອີກ “ທີ່ບົ່ງຊີ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ແລະວ່າ
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄະນະລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ຄົນອື່ນໆອາດມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນແຜນ
ການອັນນີ້ນຳດ້ວຍ.”
ທ່ານຈູລີອານີ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບໝາຍຮຽກດັ່ງກ່າວແລ້ວ ແລະ
ຈະໃຫ້ “ການພິຈາລະນາຕໍ່ໝາຍຮຽກນັ້ນ ໃນເວລາອັນຄວນ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ມັນເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາໃຫຍ່ ໃນເລື້ອງຂອງຄວາມຊອບທຳ ແລະ
ດ້ານລັດຖະທຳມະນູນ ແລະບັນຫາຕ່າງໆດ້ານກົດໝາຍ ລວມທັງ ເລື້ອງອື່ນເປັນຕົ້ນ
ວ່າ ສິດທິພິເສດອື່ນໆທັງຫຼາຍ ລະຫວ່າງທະນາຍຄວາມແລະລູກຄວາມ.”
ທ່ານຈູລີອານີ ໄດ້ກ່າວຕຳໜິຕິຕຽນ ບັນດາສະມາຊິກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ວ່າ “ທຳ
ການຟ້ອງຮ້ອງແບບບໍ່ມີມູນຖານເລີຍ” ແລະຫາທາງທີ່ຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ ການກ່າວຫາ
ຂອງທ່ານ ຕໍ່ທ່ານບາຍເດັນ ທີ່ວ່າ ທ່ານບາຍເດັນ ໄດ້ກະທຳຄວາມຜິດ.
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