ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດສາມລູກໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້, ລວມເຖິງລູກສອນໄຟໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະ ວີບ ຫຼື ICBM, ເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ລຸນຫຼັງທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສໍາເລັດການຢ້ຽມຢາມເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງເໜືອພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວ ໂມງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ມີການເຕືອນຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ສາ ມາດຍິງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກ ຫຼືແມ່ນກະທັງ ການທົດລອງນິວເຄລຍ ໃນລະ ຫວ່າງການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມເອເຊຍຂອງທ່ານໄບເດັນ. ໃນຂະນະທີ່ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ລະເວັ້ນຈາກການທົດລອງຕ່າງໆໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມເອເຊຍຂອງ ທ່ານໄບເດັນ, ການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຫຼາຍຄັ້ງນັ້ນ ມີຂຶ້ນພຽງ 12 ຊົ່ວໂມງ ລຸນຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກປະເທດຍີປຸ່ນ.
ລູກສອນໄຟລູກທໍາອິດ ມີທ່າທາງວ່າ ເປັນລູກສອນໄຟຍິງຂ້າມທະວີບ ICBM, ເຊິ່ງບິນໄດ້ປະມານ 360 ກິໂລແມັດ ແລະຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງ 540 ກິໂລ ແມັດ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້. ເກົາຫຼີເໜືອຍັງໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ ໃນການຍິງລູກສອນໄຟທີ່ໄດ້ຍິງອອກໄປພຽງໄລຍະເວລາສັ້ນໆ, ເຊັ່ນດຽວກັບລູກສອນໄຟລູກທີສາມ ທີ່ຄາດວ່າແມ່ນລູກສອນໄຟສໍາລັບຍິງໄລຍະໃກ້, ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວຕື່ມ.
ໃນການຕອບໂຕ້ຄືນ, ກອງທັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ດໍາເນີນການຝຶກຊ້ອມກັບເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ F-15K 30 ລໍາ. ເຂົາເຈົ້າກ່າວເສີມອີກວ່າ ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ຍັງໄດ້ປະຕິບັດການຍິງລູກສອນໄຟຢູ່ພາກພື້ນດິນນໍາອີກດ້ວຍ.
ເສນາທິການຮ່ວມຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ການປະຕິ ບັດງານຂອງກອງກໍາລັງຕິດອາວຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການກະຕຸ້ນຕ່າງໆເຊັ່ນ ການຍິງລູກສອນໄຟ ICBM ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ, ແລະພວກເຮົາກໍມີຄວາມສາມາດຢ່າງແນ່ນອນ ທີ່ຈະຍິງທຳລາຍທີ່ມາຂອງການທ້າທາຍເກາະຜິດນັ້ນໄດ້ຢ່າງດີເລີດ ດ້ວຍພະລັງອັນຖ້ວມລົ້ນຂອງກອງທັບຂອງພວກເຮົາ.”