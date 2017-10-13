ປາກົດວ່າ ຄູ່ຜົວເມຍຊາວອາເມຣິກັນ ແລະການາດາ ແລະລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ 3 ຄົນ
ຍັງຢູ່ໃນປາກິສຖານໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້ ເພື່ອກຽມເດີນທາງກັບຄືນໄປປະເທດ
ຕາເວັນຕົກພາຍຫຼັງທີ່ຖືກກຸ່ມຕາລີບານ ກັກຂັງມາເປັນເວລາຫ້າປີ.
ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກໜ່ວຍງານສືບລັບຂອງສະຫະລັດ ພວກທະ
ຫານປາກິສຖານ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປຊ່ວຍ ນາງ Caitlan Coleman ສັນຊາດອາເມຣິ
ກັນ ແລະທ່ານ Joshua Boyle, ສາມີຂອງນາງ ທີ່ເປັນສັນຊາດການາດາ ອອກ
ມາຈາກເຂດຊົນເຜົ່າ Kurram ທີ່ຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນຂອງປາກິສຖານ ກັບອັຟການິສ
ຖານນັ້ນ ໃນວັນພຸດຜ່ານມາ.
ເຮືອບິນຂອງສະຫະລັດໄດ້ກຽມຕົວລໍຖ້າເອົາພວກກ່ຽວບິນໄປຍັງບ່ອນທີ່ຄາດວ່າ
ຈະເປັນຄ້າຍທະຫານຂອງສະຫະລັດຢູ່ເຢຍຣະມັນ ເພື່ອກວດສຸຂະພາບ ແຕ່ກໍມີ
ລາຍງານຂ່າວບອກມາວ່າ ທ່ານ Boyle ລັ່ງເລໃຈທີ່ຂຶ້ນເຮືອບິນດັ່ງກ່າວ. ໃນວັນ
ສຸກມື້ນີ້ ຍັງບໍ່ຮູ້ເຫດຜົນອັນຈະແຈ້ງວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງເປັນແນວນັ້ນ.
ນາງ Coleman ແລະທ່ານ Boyle ໄດ້ຫາຍສາບສູນໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງແບບ
ພາຍຖົງຍ່າມທ່ອງທ່ຽວເລາະໄປ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານໃນປີ 2012. ກຸ່ມຕາລີບານ
ໃນອັຟການິສຖານໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນເວລາຕໍ່ມາ.
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ເອົາວີດິໂອອອກມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ເຫັນພວກຕົວປະກັນຢູ່ໃນລະ
ຫວ່າງການກັກຂັງນັ້ນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍນັກໂທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອ
ເປັນການແລກປ່ຽນກັບທ່ານ Boyle ແລະພັນລະຍາຂອງທ່ານ. ໃນຂະນະທີ່ຖືກ
ກັກຂັງຢູ່ນັ້ນ ຄູ່ຜົວເມຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເກີດລູກສາມຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກຊ່ວຍອອກມາ
ພ້ອມກັນກັບເຂົາເຈົ້າ.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ຍ້ອງຍໍການປ່ອຍຕົວຂອງຄອບຄົວດັ່ງກ່າວໃຫ້ອອກ
ຈາກ "ການກັກຂັງຂອງເຄືອຂ່າຍ Haqqani ຊຶ່ງເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ມີສາຍພົວ
ພັນກັບກຸ່ມຕາລີບານ." ທ່ານຍັງໄດ້ເອີ້ນຄວາມກ້າວໜ້າດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ ເປັນ "ຊ່ວງເວລາ
ທີ່ເປັນໄປໃນທາງດີ" ໃນສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະປາກິສຖານ.
ທ່ານກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ "ການຮ່ວມມືຂອງລັດຖະບານປາກິສຖານ
ເປັນສັນຍານບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ຄວາມປາດຖະໜາ
ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຢາກໃຫ້ປະເທດນັ້ນດໍາເນີນການເພີ້ມຂຶ້ນເພື່ອທໍາການປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ." "ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງ ຢາກເຫັນການຮ່ວມມື
ແບບນີ້ ແລະການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທີມໃນການຊ່ວຍປ້ອງກັນໃຫ້ມີການປ່ອຍຕົວ
ຢ່າງປອດໄພ ແກ່ພວກຕົວປະກັນທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ນັ້ນ ແລະໃນປະຕິບັດການຮ່ວມຕ້ານ
ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃນອະນາຄົດອີກດ້ວຍ."
ໃນເວລາຕໍ່ມາ ທ່ານທຣໍາກໍໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ ປາກິສຖານ
"ໄດ້ເລີ້ມໃຫ້ການນັບຖືຕໍ່ສະຫະລັດຄືນອີກແລ້ວ."
ທ່ານ Jim Mattis ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດເກືອບວ່າ
ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຍັງແກ່ພວກນັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານ ທີ່ພາໃຫ້ມີການ
ປ່ອຍຕົວຂອງຄອບຄົວ ດັ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນອິດສະຫຼະລະ ນອກຈາກການເວົ້າວ່າ
"ມັນເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ດີຫລາຍ ແລະພວກເຮົາຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ
ປາກິສຖານ ແບບມີການຮ່ວມມືກັນເປັນຢ່າງດີ ໃນອະນາຄົດເພື່ອສະກັດກັ້ນການ
ກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ລວມທັງການລັກພາຕົວນັ້ນອີກດ້ວຍ."
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ