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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ສານ​ສູງ​ສຸດ ທໍ​ມັ​ສ ທີ່​ເຂົ້າ​ຮັບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ​ ບໍ່​ໄດ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໂຄວິດ

​ແຟ້ມ - ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ສານ​ສູງ​ສຸດ ແຄ​ລ​ເຣັນ​ສ໌ ທໍ​ມັ​ສ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ແອັດ​ແລນ​ຕາ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 11 ກຸມ​ພາ 2020.

ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ສານ​ສູງ​ສຸດ ທ່ານ​ແຄ​ລ​ເຣັນ​ສ໌ ທໍ​ມັ​ສ (Clarence Thomas) ທີ່​ເຂົ້າ​ຮັບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ຢູ່​ໂຮງ​ພະ​ຍາ​ບານ ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້ ຍ້ອນ​ມີ​ອາ​ການ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັບ​ເປັນ​ໄຂ້​ຫວັດນັ້ນ ບໍ່​ໄດ້​ຕິດ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ-19 ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ສານ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ້.

ສານ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ ໃນ​ຄືນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້​ວ່າ ທ່ານ​ທໍມັສ​ ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ຫົວອະ​ນຸ​ລັກ​ນິ​ຍົມ​ອາ​ຍຸ 73 ປີ ​ຖືກສົ່ງ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ທີ່​ໂຮງ​ພະ​ຍາ​ບານ​ຊິບ​ບ​ລີ​ແມັມ​ໂມ​ຣຽ​ລ (Sibley Memorial) ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ເມື່ອ​ແລງວັນ​ສຸກທີ່​ຜ່ານ​ມາ ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ ກ່ຽວ​ກັບ​ຊະ​ນິດ​ຂອງ​ການ​ອັກ​ເສບ. ທ່ານ​ທໍ​ມັ​ສ ເຄີຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ໂດຍການ​ໃຊ້ຢາ​ຕ້ານ​ເຊື້ອ​ໄອ​ວີ​ມາ​ກ່ອນ​ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ສານ.

ທ່ານ​ນາງ​ແພັດ​ທ​ຣີ​ເຊຍ ແມັກ​ເຄບ (Patricia McCabe) ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ສານ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ທີ່ຜ່ານ​ນີ້​ວ່າ “ອາ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ ແມ່ນຄ່ອຍ​ບັນ​ເທົາ​ລົງ​ແດ່​ແລ້ວ ແລະ​ຄາດ​ວ່າ​ທ່ານ​ຄົງ​ຈະໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ອອກ​ຈາກ​ໂຮງ​ໝໍ ພາຍ​ໃນ​ມື້ ຫຼື​ບໍ່​ກໍ​ສອງມື້​ນີ້​ຫລະ.”

ທ່ານ​ນາງ​ແມັກ​ເຄບ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ວ່າ ທ່ານ​ທໍ​ມັ​ສ ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ-19.

ທ່ານ​ທໍ​ມັ​ສ ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ຂອງ​ສານ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຄະ​ດີ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ສານ​ທີ່​ທ່ານ​ພາດ​ໄປ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ບໍ່​ສະບາຍນັ້ນ ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ບັນ​ທຶກ ສຽງ​ຂອງ​ການ​ໂຕ້​ແຍ້ງ ແລະ​ການ​ສະ​ຫຼຸບ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ສານ.

ສານ​ສູງ​ສຸດ ກໍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ​ຫຼາຍ​ໆ​ແຫ່ງ ແມ່ນ​ເຮັດ​ວຽກ​ຈາກ​ທາງ​ໄກ ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕອນ​ຕົ້​ນໆຂອງ​ການລະ​ບາດ​ຂ​ອງ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ​ໄວ​ຣັ​ສ ໂດຍ​ມີ​ການ​ໂຕ້​ແຍ້ງ​ກັນ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຍິນ ​ຜ່ານ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ. ທ່ານ​ແບ​ຣັດ ຄາ​ວາ​ນໍ
ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາທີ່​ນິ​ຍົມ​ແນວ​ທາງ​ເດີມ ໄດ້​ກວດ​ພົບໂຄວິດ-19 ມີ​ຜົນ​ເປັນ​ບວກເມື່ອ​ເດືອນຕຸ​ລາ​ປີ​ກາຍນີ້ ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ມື້ ​ກ່ອນ​ທີ່​ສານ​ຈະ​ເລີ້ມ​ການ​ໂຕ້​ແຍ້ງທີ່​ມີ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາເຂົ້າ​ຮ່ວມ​.

ສຳ​ນັກ​ງານ​ຂອງ​ສານ​ສູງ​ສຸດ ຍັງ​ປິດ ບໍ່​ໃຫ້​ຜູ້​ຄົນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເທື່ອ​ໃນ​ເວ​ລານີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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