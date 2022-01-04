ສານຮົງກົງ ໄດ້ພົບເຫັນນັກເຄື່ອນໄຫວອາຍຸ 36 ປີ ມີຄວາມຜິດໃນວັນອັງຄານ ມື້ນີ້ ໃນ
ຖານຈັດການໂຮມຊຸມນຸມໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເພື່ອໄວ້ອາໄລປະຈຳປີລະນຶກເຖິງຜູ້
ເສຍຊີວິດຈາກການປາບປາມ ຢູ່ຈະຕຸລັດທຽນອັນເໝິນໃນປະເທດຈີນ ໃນປີ 1989 ອີງ
ຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.
ນັກເຄື່ອນໄຫວ ເຈົາ ຮັງ ຕຸງ (Chow Hung Tung) ທີ່ເປັນພັນທະມິດໃກ້ຊິດກັບກຸ່ມສະ
ໜັບສະໜູນຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕທີ່ຮັກຊາດໃນປະເທດຈີນ ໄດ້
ຖືກຈັບນຶ່ງມື້ ກ່ອນວັນຄົບຮອບ ວັນທີ 4 ມິຖຸນາ ໃນການປາບປາມທັບມ້າງປີກາຍນີ້.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໄວ້ອາໄລ ມາກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ ມາເປັນເວລາສອງປີແລ້ວ
ໂດຍອ້າງເຫດຜົນວ່າ ເປັນຍ້ອນການຈຳກັດຮັດແຄບໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ແຕ່ເມື່ອກັບມາຈາກການປະທ້ວງ ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕຄັ້ງໃຫຍ່ ໃນປີ 2019
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຄົນໄດ້ເຫັນການຫ້າມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມບໍ່ໃຫ້ມີ
ການສະແດງການທ້າທາຍຕໍ່ປັກກິ່ງ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິເສດວ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ແມ່ນເຫດຜົນ.
ເຖິງແມ່ນມີການຫ້າມ ຫຼາຍພັນຄົນກໍໄດ້ພາກັນໄຕ້ທຽນຢູ່ທົ່ວຮົງກົງໃນປີ 2020 ແລະມີຝູງ
ຊົນທີ່ນ້ອຍກວ່າ ກໍໄດ້ເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນໃນປີ 2021.
ໃນການຕັດສິນຂອງທ່ານນາງ ຜູ້ພິພາກສາເອມີ ຈານ (Amy Chan) ທີ່ຮັບຜິດຊອບສານ
ໃນເຂດພາກຕາເວັນຕົກຂອງເກົາລຸນ (West Kowloon) ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເຕົ້າໂຮມກັນ
ເຮັດໃຫ້ “ເກີດຄວາມສ່ຽງໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ.” ການກຳນົດໂທດຄາດວ່າ ຈະມີຂຶ້ນ
ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ນັກເຄື່ອນໄຫວເຈົາ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ຕົນເອງ ໄດ້ບອກວ່ານາງບໍ່ມີຄວາມຜິດ ໂດຍເວົ້າວ່າ
ນາງຕ້ອງການ "ຊັກຊວນຄົນອື່ນໆ ບໍ່ໃຫ້ຫລົງລືມວັນທີ 4 ມິຖຸນາ” ບໍ່ແມ່ນຊັກຊວນໃຫ້ມີ
ການໂຮມຊຸມນຸມກັນ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕແປດຄົນ ໄດ້ຖືກ
ຕັດສິນລົງໂທດດົນເຖິງ 14 ເດືອນ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການລະນຶກເຖິງເມື່ອ
ປີ 2020. ຮວມຢູ່ໃນເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ມີນາງເຈົາ ໄດ້ຮັບການຕັດສິນລົງໂທດ 12 ເດືອນ.
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