ຊາວຮົງກົງ 2 ຄົນ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ ໃນ ວັນພະຫັດວານນີ້ ຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕົບມື ແລະຕຳໜິຕິຕຽນຜູ້ພິພາກສາ ໃນລະຫວ່າງການໄຕ່ສວນຄະດີຄັ້ງກ່ອນກ່ຽວກັບການໄປໄວ້ອາໄລຢູ່ຈະຕຸລັດ ທຽນອັນເໝິນ ທີ່ຖືກຫ້າມຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ທ່ານແກຣີ ຜັງ ມູນ-ເຢີນ (Garry Pang Moon-yuen), ອາຈານສອນສະໜາ ແລະ ນາງຈີວ ມາຍ-ຢິງ (Chiu Mei-ying) ທີ່ເປັນແມ່ເຮືອນ, ໄດ້ຖືກຈັບ ໃນເດືອນເມສາຜ່ານມາ ຍ້ອນຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດ ຢູ່ໃນການຮັບຟັງຄະດີຂອງສານໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມາ ເມື່ອຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມທີ່ ຈັດຕັ້ງການໄວ້ອາໄລຂອງຊາວຮົງກົງ ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃນຂໍ້ຫາຊັກຊວນ ຄົນອື່ນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທີ່ຖືກຫ້າມໃນປີກາຍນີ້.
ຮົງກົງຖືກປາບປາມທາງການເມືອງ ຫຼັງຈາກມີການປະທ້ວງຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປີ 2019 ແລະການວາງກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດໃນປີ 2020 ອອກມາ ໂດຍມີນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍຄົນໃນຄ້າຍນີ້ໄດ້ຖືກຈັບຫຼືຂັງຄຸກ.
ນອກຈາກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດແລ້ວ ກໍຍັງມີຜູ້ຕໍ່ຕ້ານຈຳ ນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການກ່າວຫາວ່າກະທໍາຜິດ ໃນການປຸກລະດົມໃຫ້ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານແບບຢູ່ໃນຍຸກອານານິຄົມ.
ທ່ານຜັງ ແລະນາງຈີວ ແທນທີ່ຈະຖືກກ່າວຫາ ໃນຖານໝິ່ນປະໝາດສານ ແຕ່ກັບຖືກກ່າວຫາວ່າ ໃຊ້ຖ້ອຍຄຳທີ່ເປັນການປຸກລະດົມ. ມີລາຍງານວ່າ ທ່ານຜັງ ບອກຜູ້ພິພາກສາວ່າ "ເຈົ້າເສຍຈິດສໍານຶກແລ້ວ" ແລະນາງຈີວ ກໍຖືກລາຍງານ ວ່າ ໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ພິພາກສາວ່າບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ ແລະຕັດສິນຄະດີ ໂດຍລໍາພັງໃຈຂອງຕົນເອງ.
ຜູ້ພິພາກສາ ເຈງ ລິມ-ຈີ (Cheng Lim-chi) ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດ ສອງຄົນນີ້ ວ່າ ມີເຈດຕະນາຍຸແຍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນກຽດຊັງ ແລະໝິ່ນປະໝາດການບໍລິຫານດ້ານ ຄວາມຍຸຕິທໍາ, ໂດຍກ່າວວ່າຄຳເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ "ບໍ່ແມ່ນການເວົ້າໂດຍບໍ່ ໄດ້ຄິດແຕ່ຢ່າງໃດ."
ທ່ານຜັງ ຍັງຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດອີກ ຢູ່ໃນຂໍ້ຫາເພີ່ມເຕີມວ່າ ເຄື່ອນໄຫວແບບມີເຈຕະນາປຸກລະດົມຢູ່ໃນວິດີໂອ YouTube ທີ່ລາວເຜີຍແຜ່ໃນ ລະ ຫວ່າງປີ 2020 ຫາປີນີ້. ໃນວິດີໂອເຫລົ່ານັ້ນ ລາວໄດ້ວິພາກວິຈານວິທີທີ່ຜູ້ ພິພາກສາໄດ້ດຳເນີນການກັບຄະດີອື່ນ ທີ່ສານໄດ້ຮັບຟັງຄະດີມາ.
ການປຸກລະດົມແມ່ນມີໂທດຈຳຄຸກເຖິງ 2 ປີໃນການກະທຳຜິດຄັ້ງທຳອິດ ແລະ 3 ປີສຳລັບການກະທຳຜິດໃນຄັ້ງຕໍ່ມາ.