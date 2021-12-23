ມະຫາວິທະຍາໄລຮົງກົງ ຊຶ່ງເປັນສະຖາບັນການສຶກສາ ທີ່ນຳໜ້າແຫ່ງນຶ່ງ ໃນວັນພະຫັດ
ມື້ນີ້ໄດ້ມ້າງແລະຍ້າຍຮູບປັ້ນ ລະນຶກເຖິງການປາບປາມພວກປະທ້ວງສະໜັບສະໜຸນປະ
ຊາທິປະໄຕໃນຈີນ ເມື່ອປີ 1989 ຢູ່ທີ່ຈະຕຸລັດທຽນອັນເໝີນ.
ພວກນັກສຶກສາແລະຜູ້ຄົນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຮົງກົງ ໃນຕອນເຊົ້າວັນ
ພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອຖ້າເບິ່ງການຍ້າຍຮູບປັ້ນທີ່ຢືນຢູ່ໃນວິທະຍາເຂດດັ່ງກ່າວ ມາເປັນເວລາ
ດົນກວ່ານຶ່ງທົດສະວັດແລ້ວນັ້ນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລກ່າວວ່າ ຮູບປັ້ນໄດ້ນຳໄປໄວ້ຢູ່ໃນບ່ອນເກັບມ້ຽນເຄື່ອງ.
ສະພາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຮົງກົງກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້
ວ່າ ຕົນໄດ້ຕັດສິນໃຈຍ້າຍຮູບປັ້ນ ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມໃນວັນພຸດວານນີ້ “ອີງຕາມຄຳ
ແນະນໍາທາງດ້ານກົດໝາຍພາຍນອກ ແລະການຊັ່ງຊາຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທີ່
ດີທີ່ສຸດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ.”
ງານສິນລະປະສະແດງຄວາມເຈັບປວດຂອງມະນຸດ ແມ່ນນຶ່ງໃນສິ່ງວາງສະແດງທີ່ຍັງ
ເຫຼືອບໍ່ເທົ່າໃດອັນ ຢູ່ໃນອະດີດຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງອັງກິດ ເພື່ອລະນຶກເຖິງ ການປາບ
ປາມຢ່າງນອງເລືອດ ທີ່ເປັນເລື້ອງທີ່ຕ້ອງຫ້າມ ຢູ່ໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ບ່ອນທີ່ບໍ່ສາມາດ
ໃຫ້ລະນືກເຖິງໄດ້ຢ່າງເປີດເຜີຍນັ້ນ.
ເປັນທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ “Pillar of Shame” ຊຶ່ງເປັນຮູບປັ້ນທີ່ເປັນສັນຍາລັກອັນສຳຄັນ ກ່ຽວ
ກັບການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການມີສິດເສລີພາບຢ່າງກວ້າງຂວາງໃຫ້ແກ່ຮົງກົງ ໃນປີ
1997 ເວລາມອບຮົງກົງ ຄືນໄປຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງຈີນ.
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