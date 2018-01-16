ພວກນັກສຶກສາເຄື່ອນໄຫວ ຮົງ ກົງ ອຸທອນ ການຕັດສິນລົງໂທດຕິດຄຸກຂອງຕົນ

ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວໜຸ່ມສາມຄົນ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຮົງກົງ ໄດ້ກັບຄືນໄປສານໃນວັນ
ອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອອຸທອນການຕັດສິນລົງໂທດເຂົາເຈົ້າ ແລະຕັດສິນຕິດຄຸກ ໃນການນຳ
ພາປະທ້ວງຄັ້ງໃຫຍ່ໃນປີ 2014.
ທ້າວຈາສົວ ວອງ ທ້າວເນຕັນ ລໍ ແລະທ້າວອາເລັກ ຈາວ ໃນຂັ້ນຕົ້ນໄດ້ຮັບການລົງໂທດ
ກັກຂັງໂດຍສານຊັ້ນຕົ້ນໃນປີ 2016 ທີ່ບຸກຖະຫລົ່ມເຂົ້າເດີ່ນຫ້ອງ ການປົກຄອງລັດຖະ
ບານ ໃນເດືອນກັນຍາປີ 2014 ທີ່ໄດ້ນຳພາໄປສູ່ການ “ປະຕິວັດຄັນຫົ່ມ” ທີ່ໄດ້ປິດຖະ
ໜົນຮາຍເວທີ່ສຳຄັນຫລາຍສາຍເປັນເວລາກວ່າ ສອງເດືອນ ໃນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
ການເລືອກຕັ້ງແບບເສລີຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ແຕ່ວ່າພວກໄອຍະການໄດ້ສຳເລັດການຊັກສ່ວນໃຫ້ສານ ຕັດສິນລົງໂທດເທື່ອທຳອິດ
ວ່າເບົາເກີນໄປລະຫວ່າງການຮັບຟັງໃນເດືອນສິງຫາ. ທ້າວວອງອາຍຸ 21 ປີໄດ້ຖືກຕັດ
ສິນລົງໂທດຫົກເດືອນຢູ່ໃນຄຸກ ທ້າວລໍອາຍຸ 24 ປິໄດ້ຖືກຕິດຄຸກແປດເດືອນ ແລະທ້າວ
ຈາວອາຍຸ 27 ປີໄດ້ຖືກຕັດສິນຕິດຄຸກເຈັດເດືອນ.
ທ່ານໂຣເບີດ ປັງ ທະນາຍຄວາມປ້ອງກັນໄດ້ໂຕ້ຖຽງລະຫວ່າງການຮັບຟັງໃນວັນອັງ
ຄານມື້ນີ້ຢູ່ໃນສານອຸທອນເທື່ອສຸດທ້າຍວ່າ ການຕັດສິນລົງໂທດຕິດຄຸກ ອາດເປັນໂອ
ກາດຮັດແຄບການສະແດງອອກມາຂອງຊາວໜຸ່ມຮົງກົງ.
ສານໄດ້ເລີກລາປາດສະຈາກການປະກາດຕັດສິນໃຈເທື່ອສຸດທ້າຍ ຊຶ່ງຍຸຕິທຳກ່າວວ່າ
ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນຕໍ່ມາ. ທັງສາມຄົນຍັງເປັນເປັນອິດສະຫຼະພາບປະກັນໂຕ ລໍຖ້າການອຸ
ທອນເຂົາເຈົ້າ.
ຮົງກົງໄດ້ຮັບຄວາມຊົມຊື່ນເສລີພາບຫລາຍຢ່າງພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງປີ 1997 ທີ່ສົ່ງເມືອງ
ຄືນໃຫ້ແກ່ຈີນຈາກການປົກຄອງຂອງອັງກິດ ເຖິງແມ່ນວ່າປັກກິ່ງຍັງຮັກສາການເບິ່ງ
ຢ່າງໃກ້ສິດ.
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