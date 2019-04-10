ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ຂອງບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕເກົ້າຄົນ ໃນຮົງ
ກົງ ທີ່ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ ໃນການພົວພັນກ່ຽວກັບຂະບວນການ ເຄື່ອນໄຫວ
ປະທ້ວງຄັນຮົ່ມ ຢູ່ທີ່ຮົງກົງໃນປີ 2104 ນັ້ນ ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ເມສາຈະມາເຖິງນີ້.
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຕົ້ນຕໍ່ຂອງການປະທ້ວງ ທ່ານເບັນນີ ໄຕ ທ່ານແຈນ ກິນແມນ ແລະ ຈູ ຢຽວ-ມິ
ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຖານສົມຮູ້ຮ່ວມ ຄິດກໍ່ຄວາມ
ວຸ້ນວາຍແກ່ສາທາລະນະຊົນ.
ທັງສາມຄົນໄດ້ຖືກດຳເນີນຄະດີ ພ້ອມກັບບັນດາຜູ້ນຳອີກຫົກຄົນ ຈາກຂະບວນ ການ
ເຄື່ອນໄຫວຄັນຮົ່ມ ຮວມທັງບັນດາສະມາຊິກສະພາ ທີ່ຍັງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ ທ່ານາງທັນ
ຍາ ຈັນ ແລະທ່ານຈິວ ກາ-ຈຸນ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າ “ຄັນຮົ່ມທັງເກົ້າ” ໂດຍ
ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
ທັງສາມຄົນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ໄດ້ແຍກອອກຈາກບັນດາຜູ້ນຳຄົນອື່ນໆຂອງການກ່າວ
ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວປະທ້ວງທີ່ເກີດ
ຂຶ້ນໃນປີ 2013 ໃນອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮ້ອງໃນເວລານັ້ນວ່າ “ການຍຶດສູນກາງດ້ວຍຄວາມ
ຮັກ ແລະສັນຕິພາບ.”
ສະມາຊິກແປດຄົນຂອງກຸ່ມ ຍົກເວັ້ນແຕ່ທ່ານຈູ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດຖານ
ຍຸຍົງເພື່ອທຳການກໍ່ກວນຄວາມວຸ້ນວາຍຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ.
ທັງຫ້າຄົນຍັງໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດຖານຍຸຍົງໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍໃນທີ່ສາ
ທາລະນະຊົນ ໂດຍການໃຊ້ກົດໝາຍໜ້ອຍນຶ່ງເພື່ອຊັກຊວນຄົນອື່ນໆໃຫ້ເຂົາເຈົ້າພາ
ກັນປະທ້ວງ. ທີ່ມາຂອງທັງສາມຄົນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ໄດ້ຖືກຕັດສິນ ໃຫ້ພົ້ນໂທດ ກ່ຽວ
ກັບການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ.
ຜູ້ພິພາກສາທ່ານຈອນນີ ຈັນ ກ່າວວ່າໃນການຕັດສິນວ່າ ຄຳພິພາກສານີ້ຈະບໍ່ເປັນຜົນ
ກະທົບຕໍ່ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວປະທ້ວງຂອງຮົງກົງ ດັ່ງທີ່ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງໂດຍພວກທະ
ນາຍທີ່ຕໍ່ສູ້ຄະດີ.
ທ່ານຍັງກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ແນວຄິດຂອງການບໍ່ປະພຶດຂອງພົນລະເຮືອນໄດ້ ຮັບ
ຮູ້ຢູ່ໃນຮົງກົງ ການບໍ່ປະພຶດຂອງພົນລະເຮືອນ ບໍ່ແມ່ນການປ້ອງກັນ ຕໍ່ການ ກ່າວຫາ
ທາງອາຍາ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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