ຜູ້ນໍາຮົງກົງໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການທີ່ຈະລົບລ້າງບ່ອນນັ່ງຂອງສະມາຊິກ ທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງໂດຍກົງ ສ່ວນໃຫຍ່ໃນສະພາເຂດທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງເປັນອົງການຜູ້ຕາງຫນ້າ ທາງດ້ານການເມືອງທີ່ສໍາຄັນສຸດທ້າຍທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກເອົາໂດຍປະຊາຊົນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ. ການປ່ຽນແປງແຜນການເລືອກຕັ້ງທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການເພີ່ມທະວີການຄວບຄຸມຂອງປັກກິ່ງ ຕໍ່ອະດີດອານານິຄົມຂອງອັງກິດແຫ່ງນັ້ນ ຊຶ່ງຖືກສັນຍາວ່າ ຈະໃຫ້ປົກຄອງຕົນເອງເມື່ອມັນໄດ້ຖືກສົ່ງຄືນໃຫ້ຈີນໃນປີ 1997. ຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ, ທ່ານຈອນ ລີ ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ໂດຍທັງໝົດ ຈະເຮັດໃຫ້ສັດສ່ວນ ຂອງຈຳນວນບ່ອນນັ່ງໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທດສະບານຫລຸດລົງມາເປັນປະມານ 20 ເປີເຊັນ ຈາກປະມານ 90 ເປີເຊັນທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້. ສອງປີກ່ອນ, ຮົງກົງໄດ້ແກ້ໄຂກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງຂອງສະພາແລ້ວ, ຊຶ່ງໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດ ໃນການລົງຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະເພີ່ມຈຳນວນສະມາຊິກສະພາ ທີ່ສະໜັບສະໜູນປັກກິ່ງໃຫ້ທຳການຕັດສິນໃຈ ສໍາລັບນະຄອນດັ່ງກ່າວ.ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ