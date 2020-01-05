ທາງການຂອງຮົງກົງ ໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການ “ຕອບໂຕ້ລະດັບຮຸ່ນແຮງ” ທີ່ຫາກໍສ້າງຂຶ້ນມາໃໝ່ໆ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຢ້ານກົວກຳລັງແຜ່ກະຈາຍອອກໄປກ່ຽວກັບໂຣກຕິດຕໍ່ລຶກລັບ ທີ່ອາດຖືກນຳເຂົ້າມາໂດຍພວກນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງຂອງຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່.
ໄດ້ມີລາຍງານ ແປດກໍລິນີທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບເຊື້ອໄວຣັສປອດອັກເສບ ທີ່ໄດ້ຕິດແປດປະຊາຊົນ ຢ່າງໜ້ອຍ 44 ຄົນ ແລ້ວ ຢູ່ໃນເຂດເມືອງ ວູຫານ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນຊຽງໄຮ ຫ່າງຈາກຮົງກົງທາງກ້ຳເໜືອ ປະມານ 900 ກິໂລແມັດ.
ການແຜ່ລະບາດນັນ ຊຶ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ໄດ້ຮື້ຟື້ນຄວາມຊົງຈຳຂອງໂຣກ ຊາຣ (SAR) ໃນລະຫວ່າງ ປີ 2002 ຫາ 2003 ອັນເປັນໂຣກລະບາດທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນພາໃຕ້ຂອງຈີນ ແລະໄດ້ເອົາຊີວິດ ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 700 ຄົນ ໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຮົງກົງ ແລະແຫ່ງອື່ນໆ.
ການຕອບໂຕ້ລະດັບຮຸ່ນແຮງ ບົ່ງບອກເຖິງຜົນກະທົບປານກາງ ຕໍ່ປະຊາກອນຂອງຮົງກົງ ຈຳນວນ 7 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ. ມັນເປັນລະດັບຮ້າຍແຮງສຸດ ຂັ້ນທີສອງ ຂອງລະບົບສາມຊັ້ນທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນການທີ່ໄດ້ລິເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ຂອງລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ເພື່ອຮັບມືກັບ ການພະຍາດຕິດແປດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກສາເຫດນັ້ນ.
ພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງເມືອງ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ລະບົບການກວດພາບອຸນຫະພູມເພີ້ມຕື່ມ ຢູ່ສະໜາມບິນຂອງຮົງກົງໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ເພື່ອກວດອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຂອງພວກຜູ້ໂດຍສານ ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາ. ພະນັກງານຕື່ມອີກຫຼາຍຄົນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປປະຈຳໜ່ວຍກວດອຸນຫະພູມ ຢູ່ທີ່ສະຖານີລົດໄຟຄວາມໄວສູງໃນເມືອງກາວລຸນຕາເວັນຕົກ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຮົງກົງກັບຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່.
Hong Kong authorities activated a newly created "serious response" level as fears spread about a mysterious infectious disease that may have been brought back by visitors to a mainland Chinese city.
Eight possible cases have been reported of a viral pneumonia that has also infected at least 44 people in Wuhan, an inland city west of Shanghai, about 900 kilometers (570 miles) north of Hong Kong.
The outbreak, which emerged last month, has revived memories of the 2002-2003 SARS epidemic that started in southern China and killed more than 700 people in the mainland, Hong Kong and elsewhere.
The serious response level indicates a moderate impact on Hong Kong's population of 7.5 million people. It is the second highest in a three-tier system that is part of a new government plan launched Saturday to respond to infectious diseases of unknown cause.
The city's health department added an additional thermal imaging system at Hong Kong's airport on Friday to check the body temperature of arriving passengers. More staff have been assigned for temperature checks at the West Kowloon high-speed rail station that connects Hong Kong to the mainland.
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