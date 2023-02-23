ຮົງກົງ ຍົກເລີກວີຊາ ສຳລັບນັກວິທະຍາສາດຊາວຈີນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ດັດແປງພັນທຸກຳຂອງທາລົກ ທີ່ກາຍເປັນເລື້ອງນອງນັນ

ນັກຊີວະຟີຊິກຊາວຈີນ ທີ່ກາຍເປັນເລື້ອງນອງນັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງ ຫຼັງຈາກທີ່ສາມາດສ້າງທາລົກດ້ວຍການດັດແປງພັນທຸກຳ ຄັ້ງທຳອິດຂອງໂລກ ເຊິ່ງວີຊາເຮັດວຽກໃນຮົງກົງຂອງທ່ານ ຖືກຍົກເລີກຫຼັງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງສົງໄສວ່າ ທ່ານໄດ້ຕົວະຢູ່ໃນແບບຟອມສະໝັກສຳລັບໂຄງການຄວາມສາມາດພິເສດ.
ທ່ານ ຮີ ຈຽນກຸຍ (He Jiankui) ຜູ້ທີ່ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການໂຕ້ແຍ້ງກັນ ໃນດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະຈັນຍາບັນ ລະຫວ່າງປະເທດ ໃນປີ 2018 ເມື່ອທ່ານ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ທ່ານໄດ້ສ້າງທາລົກ “ດ້ວຍການດັດແປງພັນທຸກຳ” ທີ່ຕ້ານທານເຊື້ອ HIV ຄັ້ງທຳອິດຂອງໂລກ ເຊິ່ງທ່ານ ໄດ້ກ່າວໃນເວລານັ້ນ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມນານາຊາດ ໃນຮົງກົງ ທີ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ດັດແປງຕົວອ່ອນທາລົກ 2 ຕົວ ກ່ອນທີ່ພວກມັນໄດ້ຖືກນຳໄປໃສ່ຢູ່ໃນຄັນຂອງມານດາ.
ນັກວິທະຍາສາດທ່ານນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນຄື CRISPR-Cas9 ເພື່ອດັດປ່ຽນພັນທຸກຳຕົວອ່ອນທາລົກຂອງຄູ່ແຝດເພດຍິງ ກ່ອນການກຳເນີດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພັນທຸກຳ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ CCR5 ແລະ ດັດແປງມັນໃນທາງທີ່ທ່ານເຊື່ອວ່າ ຈະປ້ອງກັນພວກທາລົກຍິງນັ້ນ ຈາກການຕິດແປດເຊື້ອ HIV ເຊິ່ງເປັນໄວຣັສທີເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣກເອດສ໌ (AIDS). ໃນເວລາຕໍ່ມາ ປາກົດວ່າ ມີທາລົກ ທີ່ໄດ້ຮັບການດັດແປງພັນທຸກຳຜູ້ທີສາມ ທີ່ໄດ້ກຳເນີດອອກມາ.
ອະດີດອາຈານສອນຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລພາກໃຕ້ ດ້ານວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນໂລຈີ ຜູ້ທີ່ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ໄດ້ຖືກປົດອອກ ເຊິ່ງຕໍ່ຈາກນັ້ນ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ປອມແປງເອກະສານ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຄະນະດ້ານຈັນຍາບັນ. ທ່ານໄດ້ຖືກລົງໂທດໂດຍສານຂອງຈີນ ໃຫ້ຂັງຄຸກໄລຍະສາມປີ ໃນທ້າຍປີ 2019 ໃນຂໍ້ຫາ ດຳເນີນການດັດແປງພັນທຸກຳຕົວອ່ອນທາລົກມະນຸດທີ່ມີຈຸດປະສົງໃນດ້ານການສືບພັນ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ທ່ານໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວ ໃນເດືອນເມສາ ປີ 2022.