ສານຮົງກົງໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ເລື່ອນເວລາການໄຕ່ສວນຄະດີດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ທ່ານຈີມມີ ລາຍ (Jimmy Lai) ທີ່ເປັນບຸກຄົນສຳຄັນໃນວົງການສື່ມວນຊົນຮົງກົງ ອີກເທື່ອນຶ່ງ ເພາະວ່າປັກກິ່ງ ຍັງບໍ່ທັນຕັດສິນໃຈວ່າ ທະນາຍຄວາມຕ່າງປະເທດ ສາມາດເປັນຕົວແທນໃຫ້ທ່ານໄດ້ ຫລືບໍ່.
ທ່ານລາຍ ທີ່ມີອາຍຸໄດ້ 75 ປີ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ຈະຕ້ອງລໍຖ້າ ອີກ 9 ເດືອນ ເພື່ອຈະມີການໄຕ່ສວນຄະດີ ທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກ ຜູ້ພິພາກສາສານສູງ, ທ່ານແອສເຕີ ໂທ (Esther Toh) ໄດ້ກໍານົດ ວັນໄຕ່ສວນຄະດີໃຫມ່, ໂດຍມີຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນຄະດີວ່າຈະມີຂຶ້ນ ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານ.
ທ່າລາຍ ຖືກກັກຂັງມາແຕ່ເດືອນທັນວາປີ 2020 ໃນສອງກະທົງຂອງຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອີກກະທົງ 1 ວ່າສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບກຳລັງທະຫານຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານລາຍ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ມີຄວາມຜິດໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ ຈະປະເຊີນກັບການຕິດຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ຖ້າຫາກຖືກຕັດສິນວ່າທ່ານຜິດ.
ການໄຕ່ສວນຄະດີ ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ກໍານົດວ່າ ຈະເລີີ້ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ທັນວາ ໄດ້ຊັກຊ້າໄປໃນຕົ້ນເດືອນນີ້. ເມື່ອໃດມັນຫາກຖືກດຳເນີນໄປ, ມັນກໍຈະໄດ້ຮັບການດູແລຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ພິພາກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສາມຄົນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄະນະຕຸລາການ.
ທ່ານຈອນ ລີ (John Lee) ຫົວຫນ້າບໍລິຫານປົກຄອງຮົງກົງໄດ້ຮ້ອງ ຂໍໃຫ້ປັກກິ່ງ ຕີຄວາມໝາຍຫ້າມທີ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດໃນຄະດີດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ໂດຍທີ່ທະນາຍຄວາມອັງກິດ, ທ່ານທີມ ໂອເວນ (Tim Owen) ທີ່ມີກຳນົດຈະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ທ່ານລາຍນັ້ນ ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບວີຊາ.
ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ ຫລື NPCSC ຈະຕັດສິນວ່າທ່ານລາຍ ສາມາດເອົາທ່ານໂອເວນ, ອະດີດທະນາຍຄວາມດ້ານສິດທິມະນຸດເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ຫລືບໍ່. ກ່ອນໜ້ານີ້ ສານສູງສຸດຂອງຮົງກົງໄດ້ອະນຸມັດຄໍາຮ້ອງ ໃຫ້ຮັບເອົາທ່ານໂອເວນ ສຳລັບຄະດີດັ່ງກ່າວ, ແລະສານອຸທອນຂັ້ນສຸດທ້າຍ ກໍໄດ້ຕັດສິນຄັດຄ້ານຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມສາມຄັ້ງຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳທີ່ຈະສະກັດກັ້ນ ທ່ານໂອເວນບໍ່ໃຫ້ເປັນຕົວແທນສູ້ຄະດີຂອງທ່ານລາຍ.
ທ່ານລາຍ ເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດເນັກສ ດິຈິຕອລ (Next Digital) ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດສື່ມວນຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທີ່ຖືກຈົດຊື່ໃນຮົງກົງ ທີ່ໃຊ້ພິມເຜີຍແຜ່ຫນັງສືພິມ Apple Daily ຊຶ່ງດຽວນີ້ຖືກປິດກິດຈະການໄປແລ້ວ. ໜັງສືພິມທີ່ສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕນັ້ນ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ປິດລົງໃນປີກາຍນີ້ ເມື່ອທ່ານລາຍ ພ້ອມກັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ, ບັນນາທິການ ແລະນັກຂ່າວຖືກຈັບກຸມ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຫລື NSL ຂອງຮົງກົງ.
Some information is from Reuters.
ຫົກຄົນໃນອະດີດຜູ້ບໍລິຫານເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ສາລະພາບຜິດຕໍ່ຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ NSL ໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ.